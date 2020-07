El cierre de campaña de Galicia en Común || Gómez-Reino llama a las urnas porque «a Galicia que vén xa está aquí»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Susana Luaña

Santiago / La Voz 10/07/2020 23:12 h

Antón Gómez-Reino exhortó en el cierre de campaña en Compostela a acudir el domingo a las urnas porque «a Galicia que vén xa está aquí». Desde un escenario en el que estuvo acompañado, entre otros, por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y por los exalcaldes de Santiago y A Coruña, Martiño Noriega y Xulio Ferreiro, el candidato de Galicia en Común aseguró que «a derrota de Feijóo é a victoria de todas».

Galicia en Común-Anova Marea cerró quince días de intensa movilización con un concierto del grupo The Tetas Van en la plaza de Praterías, en el casco antiguo compostelano. En ese escenario, el aspirante a la presidencia de la Xunta por la coalición de izquierdas aseguró que «está aquí a un paso o país que merecemos ser». La Galicia que él ve cerca es «unha Galicia que coida de quen nos coida; que blinda os servizos públicos, o emprego de calidade e o seu tecido industrial donde agora atopamos cadaleitos; a Galicia que protexe o medio ambiente e loita contra o cambio climático, a Galicia que non recúa nos dereitos das mulleres, a Galicia do rural vivo, a Galicia que quere uns medios públicos sen manipulación; a Galicia que desexa un país ao que a súa mocidade poida volver, xa está aquí».

La ministra de Trabajo hizo una contundente defensa del Gobierno de Podemos con Pablo Iglesias al frente. Aseguró Yolanda Díaz que «estamos amosando que podemos gobernar sen mentiras e poñendo a xente no centro, despregando un escudo social sen precedentes na historia deste país». La ferrolana exhortó a dejar atrás «este pasado escuro de Feijóo, de estafa e corrupción».

La alcaldesa de Barcelona, que se desplazó hasta Compostela para apoyar a los líderes de Unidas Podemos y a sus confluencias gallegas, hizo defensa del municipalismo. «Es cuestión de voluntad política gobernar pensando en el bienestar de las mayorías sociales», dijo Colau.

Con el referente de las que en su día fueron denominadas como alcaldías del cambio, con el ejemplo del gobierno morado en Madrid y acompañado por los líderes de la coalición con la que aspira a llegar a la presidencia de la Xunta, Gómez-Reino instó en ese marco compostelano a la movilización de los gallegos porque «o cambio é posible e será irreversible».