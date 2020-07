De Ciudadanos a Vox y Marea Galeguista: así cierran su campaña los partidos minoritarios

0

redaccion 10/07/2020 23:39 h

Los partidos minoritarios, a los que las encuestas no les dan representación en el nuevo arco parlamentario que se forme tras las elecciones del domingo, cerraron la campaña electoral gallega arreando contra sus contrincantes. Mientras Ciudadanos cargaba contra el nacionalismo y su «fascinación por la violencia y el terrorismo» en el cierre de campaña, Iván Espinosa de los Monteros y Ortega Smith eligieron el municipio de Lalín para intensificar las críticas de Vox contra el candidato del PP Alberto Núñez Feijoo, al que calificaron de de ser «un fraude, un tramposo y un mentiroso».

Ciudadanos en Santiago, contra el nacionalismo

Ciudadanos eligió Santiago para celebrar este viernes su último día de campaña con un mitin centrado en el lema Stop Nacionalismo y en el que el portavoz del partido en las Cortes Valencianas, Toni Cantó, cargó contra la «fascinación» de los partidos de esta ideología por «la violencia y el terrorismo».

Así lo expresaba frente a decenas de simpatizantes de la formación, durante un acto en formato de coloquio en plena Alameda de la capital gallega, donde también participaron el diputado en el Congreso Guillermo Díaz y la candidata de Ciudadanos a la presidencia de la Xunta de Galicia, Beatriz Pino, quien tuvo palabras para recordar que se cumplen 23 años del asesinato de Miguel Ángel Blanco por ETA.

En este contexto, el portavoz del partido naranja en las Cortes Valencianas ha lamentado que Compromís, «el BNG valenciano» que cogobierna con PSOE y Unidas Podemos, «apoye a gentuza como los de Bildu», para seguidamente apuntar la «fascinación que tiene el nacionalismo por la violencia y el terrorismo que ha asolado este país».

«A mí se me cae el alma a los pies cuando veo que al señor Otegi (líder de EH Bildu) lo paran en las calles de Cataluña para hacerse un selfi con él. Eso tiene que ver con el adoctrinamiento, porque si a los hijos de los catalanes les hubiesen explicado realmente lo que fue ETA, lo que hizo ETA, no solamente en el resto de España sino también en Cataluña estoy seguro de que no le pararían en la calle para hacerse un selfi», ha relatado.

Paralelo a ello, Toni Cantó acusó al nacionalismo de «convertirse en un lastre» que «dificulta mucho la modernización» del país no solo en Galicia, sino también en Euskadi, en Cataluña y en su tierra, en la Comunidad Valenciana. No en vano, ha criticado que esta problemática «ha contado con la connivencia, la complicidad y la ayuda del Partido Popular y del Partido Socialista».

Todo esto, añadió Cantó, se manifiesta a través de «una ley electoral injusta», que permite que estas formaciones estén «siempre sobrerrepresentadas» en las instituciones; a través de la ausencia de una Selectividad y una tarjeta sanitaria «únicas»; y a través de una España con «serios problemas de igualdad y de modernización», de lo que ha insistido en culpar a populares y socialistas por «ir cediéndoles privilegios».

Por su parte, la candidata del partido naranja, Beatriz Pino, recordó los «ataques continuos» que sufrió la sede de Cs en Santiago y que se toparon con el «silencio absoluto» del resto de fuerzas políticas. «Al final, es una cuestión de respeto al que piensa distinto», añadió.

Tras reivindicar que Ciudadanos «nació en Cataluña para luchar contra el nacionalismo», insistió en que por eso mismo ese partido «es más necesario que nunca» en Galicia. «Hay mucha gente en Galicia y fuera de Galicia que minimiza lo que es el BNG»,añadió. Así, recordó que el Bloque concurrió a las elecciones europeas del 2019 junto a ERC y EH Bildu en «la papeleta de la vergüenza», lo que significa que «su candidato» era Oriol Junqueras, exvicepresidente de la Generalitat que se encuentra en prisión.

«Parece que el BNG es menos nocivo que otros partidos nacionalistas, cuando hacen exactamente lo mismo que los nacionalistas catalanes. Ese es el modelo que quieren para Galicia, eso es lo que negocia el BNG cuando está en Madrid: estatus distinto, privilegios nacionalistas. Pero medidas para los gallegos, ni una sola», continuó.

Vox cierra en Lalín: «Feijoo es un fraude»

Si el partido naranja orientó todas sus críticas hacia el BNG, Vox lo hizo contra el PP. Mientras Santiago Abascal eligió el País Vasco para cerrar la campaña, a Galicia acudían Iván Espinosa de los Monteros y Javier Ortega Smith. El secretario general de Vox swe fue a Lalín para acusar al presidente de la Xunta y candidato del PPdeG de ser «un fraude, un tramposo y un mentiroso».

El secretario general de Vox llamó la atención sobre la «ocultación de las siglas del PP» durante la campaña de Feijoo, una circunstancia «que Pablo Casado conoce, pero como no tiene principios prefiere seguir diciendo que en Galicia gobierne el PP, aunque se avergüence de su candidato». «Feijoo es una extraña mezcla de la izquierda radical y el nacionalismo separatista, pero encima con el peligro de que va disfrazado y camuflado de un partido de derechas nacional», alertó Ortega Smith, quien entiende que el presidente autonómico «defiende las tesis del nacionalismo, que es el embrión del separatismo”.

Este acto, con unos 150 simpatizantes de Vox, contó con un fuerte despliegue de agentes de la Usecic de la Guardia Civil, que se han situado entre el mitin y los más de 50 manifestantes que se han concentrado ante él.

Marea Galeguista: «Apoio se se rescata a AP-9»

Por último Pancho Casal, el cabeza de lista de Marea Galeguista, dejó claro en su última comparecencia antes de la cita con las urnas que condicionara el apoyo de su formación a un el candidato de Marea Galeguista ha estimado que el coste del rescate de la AP-9 se situaría en torno a «unos 1.400 o 1.500 millones de euros» que podrían suponer un gasto de entre 40 y 50 millones de euros anuales si se pagasen durante 30 años, cifras que se encuentran «dentro das posibilidades presupostarias da Xunta».

Así, señaló que esta inversión «non é nada comparada co que pagan os traballadores» que precisan utilizar la vía a diario y ha apuntado que el pago inicial podría realizarse con parte de los fondos de reconstrucción que el Gobierno ha aprobado para las comunidades. También planteó que esta inversión se destine a servicios de cuidados públicos.