Feijoo pide una mayoría absoluta «para que Galicia siga dunha peza»

La Voz de Galicia Juan Capeáns

La Voz 09/07/2020 20:21 h

El candidato del PPdeG pidió en Pontevedra que el lunes Galicia «siga dunha peza», con un Gobierno que pueda empezar a trabajar desde la mañana por la salud, el trabajo, el bienestar y el progreso y con un presidente y un equipo reconocible «con máis experiencia que o Goberno de España». Alberto Núñez Feijoo se fue hasta una finca a las afueras de la capital de la provincia por la que se presenta para recibir el calor más cercano que no pudo notar en el acto simbólico de la plaza de toros, casi sin público por las restricciones sanitarias.

El riesgo electoral, describió, es confiarse con las encuestas y dejar el poder a un «multipartito máis fragmentado que no 2016» en varias formaciones que, aseguró, «non admiten que Galicia acerta» al confiar en los populares. «Imos dar unha nova lección de democracia a toda España votando masivamente nas urnas, porque este pobo non ten medo do resultado».

Por si acaso, Feijoo advirtió a los suyos que «os que non queren que vaias votar irán todos, e eu alégrome, porque son un demócrata. Podo gañar ou perder, pero nunca intentarei que a xente non vote. Que ninguén elixa por vós», recomendó. Ante la posibilidad de repetir por cuarta ocasión una mayoría absoluta, comprendió que el domingo haya gente que no esté contenta, pero garantizó que «poden estar tranquilos, porque gobernarei para todos, con unidade, experiencia, xestión e seriedade. A nosa victoria non vai contra ninguén».

Rueda y los que no quieren hablar de balances o del futuro

El presidente provincial del PP pontevedrés, Alfonso Rueda, introdujo a Feijoo en el acto aportando también su visión sobre los últimos días de campaña. Para el número dos del Gobierno gallego, «cuando alguien insinúa que no se vaya a votar siempre es por algo. No les interesa que la gente se manifieste libremente, porque no quieren hablar sobre lo que se ha hecho o lo que se va a hacer», y como responsable autonómico de la organización de la jornada dominical insistió en que acudir a los colegios «es seguro, mucho más que cualquier acto de la vida diaria».