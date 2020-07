«Hai debate sobre o dereito a voto dos positivos»

0

redacción / la voz 08/07/2020 08:04 h

El candidato del PP, Alberto Núñez Feijoo, incidió ayer algo más en el conflicto jurídico que existe con el derecho a voto de los positivos en coronavirus. «Só se recomenda non ir a votar ás persoas que están con diagnóstico positivo», dijo. «No caso dos positivos, é o que podemos propoñer. Sei que hai unha discusión xurídica e doutrinal sobre se se pode afectar un dereito fundamental dunha persoa que simplemente está cunha PCR positiva, pero é asintomática ou ten sintomatoloxía leve».

La Xunta Electoral de Galicia considera que en A Mariña en este momento se dan las condiciones para poder votar. Así se lo explicaron al representante de En Marea-Compromiso por Galicia-Partido Galeguista-Marea Galeguista, que había denunciado la situación. La Xunta Electoral de Galicia entiende que «mentres as actividades administrativas, económicas e sociais se desenvolvan con normalidade esta Xunta Electoral de Galicia non entende afectadas as condicións do proceso electoral, a salvo do que poida acordarse, se é o caso, polas autoridades sanitarias. O sistema normativo vixente asegura o papel das administracións electorais e, no seu caso, dos xulgados e tribunais do contencioso-administrativo e da xustiza constitucional na tutela do correcto desenvolvemento do proceso electoral».

Aún así, la Xunta Electoral de Galicia explica que no le corresponde pronunciarse sobre la suspensión de las elecciones en A Mariña: «A Xunta Electoral de Galicia, á vista dos escritos e alegacións presentadas, en relación coas consultas que lle foron remitidas sobre as condicións do exercicio dos dereitos de sufraxio activo dos cidadáns da Mariña Lucense, recorda que os procedementos previstos na Lei Orgánica de Réxime Electoral Xeral e na Lei de Eleccións ao Parlamento de Galicia son o marco xurídico que garante, a través do exercicio das competencias das Administracións Públicas, estatal, autonómica e local, a efectividade dos seus dereitos de participación política. Non corresponde a esta Xunta Electoral pronunciarse sobre a suspensión das eleccións na Mariña Lucense».

Contra esta decisión, Marea Galeguista y los partidos que suma a su coalición pueden presentar un recurso de alzada ante la Junta Electoral Central, que debería llevarse a cabo —en caso que los recurrentes lo deseen— antes de las 11.30 horas de mañana. La Marea Galeguista que encabeza Pancho Casal anunció que ya estaba preparando el recurso de alzada contra la resolución de la Xunta Electoral de Galicia.