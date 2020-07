Feijoo: «Fracasaron co voto do medo, e fracasarán co medo a votar»

«Fracasaron co voto do medo, e fracasarán co medo a votar»

La Voz de Galicia Juan Capeáns

Santiago / La Voz 08/07/2020 23:25 h

El candidato del PPdeG cargó en su último mitin de campaña en Santiago contra los candidatos de la oposición, a los que calificó de «listos» por intentar desmotivar a gallegos ante los comicios del domingo, bien transmitiendo que los populares lo tienen hecho o elevando las críticas por la gestión del brote de A Mariña. «Fracasaron co voto do medo, e fracasarán co medo a votar», proclamó Alberto Núñez Feijoo en el parque de Bonaval, en un mitin en el que hizo un llamamiento a responder llenando las urnas de papeletas y en el que tuvo palabras de recuerdo para los otros dos presidentes autonómicos de su partido, Gerardo Fernández Albor y Manuel Fraga. «Sospeitade daqueles que lle din a xente que non vaian votar, pero non se atreven a dicir que non vaias a un bar». El aspirante a renovar mandato por cuarta ocasión pidió respeto por los jóvenes, a los que puso de ejemplo por su comportamiento y prudencia durante la celebración de las pruebas de la Abau, y a los mayores, de los que la oposición, afirmó, nunca se ocupa «porque votan ao PP».

Feijoo pidió el voto para un presidente «libre» que gestione el delicado momento desde el lunes, y evitar votar a un presidente que tendrá que «aprender» a gobernar y que se sentaría en el Gobierno con conselleiros de distintos partidos que están compitiendo entre sí, que no piensan del mismo modo y que optan por la «axitación» como forma de entender la política. El riesgo, aseguró en el parque de Bonaval, es que se reproduzca en la Xunta «o Goberno de España» con el añadido de los nacionalistas, lo que significaría que «rin de nós dúas veces, en Madrid e en Santiago», valoró antes de recordar el caso de Alcoa o la delicada situación de Ence y otras empresas conserveras que operan en la costa.

El segundo mensaje fue el del exceso de confianza, y pidió que no suceda contra sus intereses lo que ocurrió en el 2009, cuando Feijoo ganó la Xunta a la primera y venció a las encuestas, que no daban la mayoría al PPdeG.