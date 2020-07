Pontón pide un último esfuerzo al BNG para sumar a los indecisos y hacer historia Convoca a los jóvenes « que están fartos de que lle rouben o seu futuro » a que se conviertan en los arietes del cambio gallego

La Voz de Galicia Domingos Sampedro

07/07/2020 21:49 h

La emblemática plaza de la Quintana, donde el nacionalismo gallego acostumbra a desplegar sus proclamas cada 17 de mayo y cada 25 de julio, fue este martes el lugar elegido por el BNG para llenarla de sillas con la distancia de seguridad con el fin de seguir el mitin central que Ana Pontón ofrecerá en Santiago en la campaña de las autonómicas del 12 de julio. La aspirante del Bloque convocó a sus simpatizantes a hacer «un último esforzo» para sumar a los indecisos y poder así hacer historia poniendo por primera vez a una mujer al frente de la Xunta para impulsar lo que sería el único cambio real.

La candidata del BNG llamó a sumar fuerzas para que la noche electoral del 12 de julio «se lle atragante» tanto a Núñez Feijoo como a Pablo Casado, los líderes del PP en Galicia y en España. Dijo apreciar a su alrededor «ilusiíon» y «fame de cambio», así que convocó a los electores a sumarse a una ola con la que va a ser posible «erguer este país» y construir un futuro mejor. «Merecemos un futuro que non esté cargado de precaridade e de recortes de dereitos», manifestó Pontón, que también recordó a las 619 víctimas mortales del covid-19 en Galicia, pero no con un minuto de silencio, sino gritando por la defensa de una «sanidade pública libre de recortes e de privatizacións».

El diputado en el Congreso Néstor Rego, el número dos por A Coruña, Xosé Luís Rivas, Mini, o Rafa Villar precedieron en el uso de la palabra a Pontón, que no eludió la confrontación con el PP, formación de la que dijo que empezó «agochando as siglas» y ahora se dedica también a «agochar o programa», a ocultar que su apuesta por el futuro de la sanidad se limita a la «telesanidade», del mismo modo que los acusó de pretender «cargarse a universidade para convertirla nunha especie de academia online» con clases no presenciales.

Pontón se dirigió de forma muy especial al público más joven, que coreó con silbidos y aplausos cada una de sus apelaciones. Negó la falta de compromiso y de esfuerzo de la juventud de ahora, e interpretó que «esta mocidade está farta de que lle rouben o seu futuro». A ellos se dirigió especialmente para convertirlos en arietes del cambio gallego. «O día 12 nin praia nin nada, primeiro a votar», planteó, a antes de dirigirse al conjunto de la sociedad: «Imos a necesitar de todos vós, que vos poñades a traballar, que sumemos aos indecisos», remarcó, para que a partir del día 12 Galicia pueda tener un gobierno «que non diga si bwana a Madrid» y que se sienta orgulloso de su lengua y de cultura.