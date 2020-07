Éxito organizativo en la selectividad del covid-19

Estudiantes de Vilagarcia acudieron a la prueba en el recinto ferial de Fexdega. Hacía 25 años que los arousanos no se examinaban de la selectividad en su comarca

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

Redacción / La Voz 07/07/2020 21:01 h

«Estamos satisfechos. El protocolo de acceso al aula ha funcionado», así resumía Pedro Armas, vicepresidente de la CIUG, la primera jornada de la selectividad gallega del covid-19. Empezó la jornada a las ocho y media de la mañana en 46 sedes (frente a las 26 habituales) de 20 concellos (normalmente son 10). Entre los centros, muchas facultades, pero también institutos y pabellones. Todo para que en las clases hubiese pocos alumnos, muy separados entre sí. El éxito de la experiencia, inédita, fue la rapidez con que accedieron los estudiantes al aula, porque además de ser pocos, entraban separados por centros educativos y colocados en fila por orden alfabético. ¿El resultado? Las puertas se abrieron a las nueve y media hora después estaba casi todo el alumnado en un sitio.

Tan fluido resultó el acceso que ahora la CIUG no descarta mantener algunas normas para años futuros. Aunque antes tiene que terminar la prueba, de la que solo ha pasado un día de los tres que la forman. En la jornada inaugural, además de las mascarillas y geles, una novedad: se comenzó con Historia de España. Fue un examen muy fácil, con Fernando VII, la Restauración borbónica y la economía en el franquismo a elegir. Tanta flexibilidad y temas asequibles que permitieron relajarse a los alumnos, aunque Esther, madre de un estudiante santiagués con TEA, asegura que «o modelo de exame trastocoulle todo o que levaban feito nos dous últimos anos. Ter tanta optatividade en lugar de axudarlle, vailles a prexudicar». En Lengua, segunda prueba (y obligatoria) de la jornada destacó la presencia de dos escritoras junto a García Márquez o Buero Vallejo: Almudena Grandes a través de su libro de lectura obligatoria El lector de Julio Verne, y Delmira Agustini para ponerle cara al Modernismo.

Por la tarde, con la mitad de los alumnos convocados, se celebraron dos exámenes obligatorios, pero solo para los estudiantes de Sociales (Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais) y Arte (Fundamentos da Arte); después hubo dos optativas, también para los mismos grupos de alumnos, y fueron Economía da Empresa (Sociales) y Deseño (Arte). Todos los exámenes se pueden consultar, igual que los de la mañana, en la web de la CIUG. Hay que recordar que el año pasado hubo mucho malestar entre los alumnos de Artes por la resolución de las imágenes de los cuadros a analizar, algo que este año no ha ocurrido, aunque es cierto que la representanción de Frau um Fenster (de Friedrich) no era totalmente fiel al original.

La jornada de mañana martes comienza a las nueve con Lingua Galega (obligatorio para todos los alumnos de la fase general) y Primeira Lingua Estranxeira después. El horario se puede consultar en la web de la CIUG.

De Lugo a Ourense o Cee, sin incidencias

En cuanto a la experiencia por zonas, en Lugo se tomaron muy en serio las medidas de seguridad, y los alumnos tuvieron que usar geles en la entrada, que compartían con operarios que desinfectaban las facultades. En Ourense, la colocación de los estudiantes se hizo de forma rápida aunque en el exterior de los centros era difícil mantener la distancia de seguridad; eso sí, el uso de mascarilla ha sido generalizado. Algo así ocurrió en A Coruña, con pequeñas aglomeraciones hasta que, quince minutos antes de las nueve, se fueron organizando las filas de alumnos por centro educativo. El acceso fue muy ágil y coordinado, sin esperas ni problemas.

En Santiago también hubo corrillos en el exterior de las facultades, como en de Económicas. Se registró un intento de formar filas en el exterior, pero finalmente la entrada se produjo de manera paulatina pero sin filas estableciéndose diferentes itinerarios para los once espacios habilitados, donde el alumnado aguardaba la llamada en grupo. Una proximidad que contrastaba después con la distancia interior en el aula, donde los estudiantes ya se pudieron sacar la mascarilla para el examen.

La villa de Cee es una de las tres que, aunque no cuenta con campus, siempre celebra la selectividad. El IES Agra de Raíces, que acogía ayer a 162 alumnos procedentes del propio instituto y de otros tres centros de Soneira y Fisterra. Belén Pais, la directora del instituto, dijo que las primeras horas transcurrieron sin incidencias: «Todo está moi ben organizado. Temos unha entrada e saída marcada para os estudantes e habilitamos as diferentes aulas do centro para dividir aos alumnos en distintas zonas».

Institutos y pabellones en la universidad de Vigo

La Universidade de Vigo optó ante las exigencias derivadas del covid-19 de ampliar a institutos de secundaria y pabellones los recintos para el examen de esta semana. Por eso, Vilagarcía acogió por primera vez en 25 años el examen, y lo hizo en la comisión delegada más grande de Galicia con 602 alumnos de diez institutos de la comarca, que accedieron por seis puertas diferentes gracias a una organización impecable. A las puertas del recinto, bastantes nervios que, en general, se templaron después de la primera prueba. Prácticamente todos utilizaron la mascarilla durante la redacción de la prueba; no era obligatorio, pero sí recomendable.

En Pontevedra las facultades tenían más aulas de las habituales ocupadas, además de pabellones y hasta cafeterías, que estuvieron cerradas para evitar aglomeraciones.

Mientras, la primera jornada de la ABAU en Vigo empezó acorde a la «nueva normalidad»: los alumnos entraron con mascarillas a las aulas y se respetaron las medidas de seguridad. Sin embargo, el ambiente fue cambiando a medida que avanzó la mañana, puesto que en el descanso podía contemplarse a los estudiantes sin utilizar las mascarillas y en grupos de amigos bastante grandes intercambiando apuntes.

Con información de S. Dorado, X. Lamas, L. Amoeiro, M. García, B. Antón, I. Abelenda, S. Carreira y L. Cancela.

Un desmayo en la primera mañana de la «aislada» ABAU que acoge Viveiro

Un amplio dispositivo policial y numerosos medios de comunicación de todo el país recibieron este martes a los cerca de 300 chavales que se examinaron de la ABAU en el IES Vilar Ponte de Viveiro. La comisión delegada 14 de la CIUG se convirtió en una de las grandes protagonistas de la jornada debido al estado excepcional que se vive A Mariña; una comarca que hoy miércoles afrontará su tercera jornada de aislamiento para intentar poner freno a los brotes de coronavirus detectados en Xove y en Burela. «É un ano demasiado raro. Polo coronavirus, claro está, pero para nós sobre todo porque a nota de corte vai subir moito», comentaban a las puertas del instituto viveirense Uxía, Gautame, Mateo y Martín, alumnos del IES de Foz. Y lo hacían protegidos en todo momento por las mascarillas, un elemento que, como recordaba la Policía Local de Viveiro a través de un megáfono en el exterior del centro de secundaria, es ahora obligatorio, al igual que mantener la distancia de seguridad, que en el caso del Vilar Ponte se amplió a los dos metros.

De ahí que fuese necesario habilitar en el último momento seis espacios a mayores para dar cabida a 298 alumnos procedentes de nueve institutos de seis concellos mariñanos. El presidente de la comisión delegada, Javier López González, apuntó que hace una semana solo habían dispuesto cuatro espacios, pero las medidas derivadas del aislamiento ordenado el pasado domingo por la Consellería de Sanidade a través del DOG para esta zona implicaron que se alcanzasen las diez, incluyendo aulas, pasillos e incluso el pabellón polideportivo del IES, que nunca había sido escenario de estos exámenes.

Tras acceder a los recintos de forma escalonada, los jóvenes pudieron desprenderse de la mascarilla mientras estuvieron sentados contestando a los exámenes. «Non tocamos o pasamáns e gardamos a distancia de seguridade!», recordaba un profesor del IES Monte Castelo de Burela a sus pupilos justo antes de entrar. Poco después llegaba el turno del IES San Rosendo de Mondoñedo, que fue asignado a Viveiro por primera vez. «Normalmente os de Mondoñedo facemos os exames en Lugo, pero este ano, dada a situación, mandáronnos a Viveiro», comentaron. Uno de los trece estudiantes mindonienses, Miguel Barreira, apuntó que la mayoría estaban nerviosos. Si cabe, más por la prueba en sí que por la pandemia. «Aquí xogas o teu futuro», destacó.

Quien sí se mostraba más preocupada por el covid-19 que por la ABAU era la viveirense Lorena Vilar, a la que, minutos antes de entrar, le producía cierta sensación de agobio ver a tanta gente concentrada. Junto a ella, su compañera Lolita Shemota se dejaba ver más tranquila.

La mayoría llevaron comida de casa, y ahí las opciones fueron bastante variadas, aunque bocadillos y pasta fueron los menús más repetidos.