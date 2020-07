Carmen Calvo demanda un giro progresista para que Galicia «se acompase a la hora de España»

0

La Voz de Galicia Domingos Sampedro

07/07/2020 15:21 h

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, acudió este martes en apoyo del aspirante socialista a la Xunta, Gonzalo Caballero, para demandar un giro progresista en la Xunta que permita «que la hora de Galicia se acompase a la hora de España» y pueda salir de la crisis provocada por el covid-19 con políticas de solidaridad, y no subidos al barco «de la crispación y la irresponsabilidad» que atribuye al Partido Popular.

Calvo tuvo palabras de reconocimiento para Gonzalo Caballero, del que destacó su «cualificación» y su «pasión por su tierra» para impulsar un proyecto político socialista. Agradeció muy especialmente la «lealtad» mostrada por el líder del PSdeG con el Gobierno central y se giró hacia él para subrayar: «Tú has estado donde hay que estar en los momentos difíciles, poniendo el hombro», lo que contrapuso con quienes, sin citar nombres ni siglas, buscaron la deslealtad y la confrontación en sus señas de identidad.

La número dos del Ejecutivo central considera que ha llegado la hora de que darle un giro progresista a Galicia, porque al frente de la Xunta «queremos un presidente que no eche balones fuera, que no busque atajos». E insistió en que Galicia necesita a alguien al timón que apueste por las políticas políticas inclusivas, y no el «sálvese quien pueda», como considera que hizo el Gobierno de Pedro Sánchez «intentando parar los golpes de una crisis casi antes de que llegara», y no reaccionando tarde, como en su opinión hizo la Administración Rajoy.

Gonzalo Caballero, por su parte, se refirió al brote del virus en A Mariña e insistió en pedir que Feijoo comparezca en la Diputación Permanente del Parlamento para explicar las razones que hay detrás del confinamiento de cinco días. «Queremos un presidente que actúe con transparencia e que diga a verdade», reclamó el aspirante socialista, antes de advertir que hoy había más contagios del covid-19 en Galicia que en aquel 14 de marzo en que se decretó el estado de alarma.

Caballero también puso en duda, en contra de la opinión expresada por la junta electoral, que se puedan desarrollar con normalidad las elecciones autonómicas en el norte de la provincia de Lugo. «Hai limitacións», dijo, y pidió al jefe del Ejecutivo gallego que reúna a todos los grupos políticos para tomar una decisión al respecto.