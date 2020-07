¿Qué haría si fuera presidenta la Xunta... Patricia García?

0

La Voz de Galicia

07/07/2020

La presidenta de Femxa y el Círculo de Empresarios de Galicia Patricia García se coloca, por un momento, en el sillón de la presidencia de la Xunta. Su primera medida es clara: «Una política industrial que potencie una economía intensiva en I+D en los sectores en los que tenemos potencial de crecimiento». ¿Cuáles son? «Por ejemplo, las renovables. Sobre todo eólica e hidráulica, pero también otras con posibilidades de desarrollo, como la mareomotriz y la biomasa, entre otras».

Igualmente, crearía «un hub de innovación vinculada a estos sectores» y un plan de desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones. Esto incluiría desde el plan de conectar toda Galicia con alta capacidad de banda ancha y la implantación del 5G.

Otra de las reformas que llevaría a cabo Patricia García es un plan de digitalización de los servicios públicos «para conseguir una administración conectada entre sí y con el administrado, en aras de fomentar la agilización de los procesos administrativos». Así se ofrecerían servicios como el registro electrónico digital, los oficios electrónicos de todos los expedientes, la tramitación electrónica de gestiones urbanísticas y otros.

La empresaria también tiene ideas para el ámbito de la educación: «Elaboraría un equipo de trabajo entre la consellería y el tejido empresarial para definir cualificaciones necesarias y los planes formativos en materia de Educación Universitaria y Formación Profesional». Y también hay intenciones para las infraestructuras: «Galicia no puede quedar aislada de una Europa que está apostando por una gran red ferroviaria de mercancías. El futuro de los puertos gallegos, y no a muy largo plazo, va a depender de tener garantizada esa conexión con Europa, por lo que ya no caben más demoras en este ámbito».