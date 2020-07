Gómez-Reino se pone la gorra de Martiño Noriega

0

Gómez-Reino y Martiño Noriega, que el domingo compartieron macroescenario con Pablo Iglesias y Yolanda Díaz en Vigo, se trasladaron el lunes a un entorno más íntimo y rural para dar un mitin en la parroquia de Calo, en el Concello de Teo en el que Noriega inició su carrera política y del que fue alcalde desde el 2007 al 2015, cuando dio el salto a la alcaldía de Santiago. En ese tiempo, Noriega siempre estuvo acompañado por Rafa Sisto, actual regidor de la localidad que los esperaba rodeado de medio centenar de vecinos y con unas gorras en las que se leía: Martiño ao Parlamento. Todos se pusieron las gorras de Martiño. También Gómez-Reino. «É unha maneira de darlle o cariño e o apoio que merece», dijo el regidor de Son de Teo.

Noriega no disimuló la emoción por el reencuentro con sus orígenes, personales y políticos. «Volvo a un lugar co que me sinto vencellado persoalmente e no que comezou o meu percorrido político», recordó. Como alcalde de Teo, el líder de Anova puso en marcha la recuperación de servicios que estaban privatizados, entre ellos, el del agua. Y esas políticas las puso como ejemplo de lo que se tenía que hacer en la Xunta: «O 12 de xullo nos estamos a xogar moitas cuestións sobre a recuperación do público», advirtió Noriega.

El candidato de Galicia en Común-Anova Mareas le dio la razón. A su entender, el cambio que empezó en mareas municipalistas como las de Teo, Santiago o A Coruña, encontró su continuidad en el actual gobierno de España y deberá trasladarse, a partir del día 12, al gobierno gallego. «Agradezo o papel do municipalismo —dijo Antón Gómez-Reino—. O que estamos a facer no Goberno xa o fixestes aquí e hai que facelo na Xunta de Galicia», recalcó el líder de Galicia en Común, quien aseguró encontrarse «nun espazo amigo».

Diseños de autores gallegos

Rafa Sisto, Luca Chao, Martiño Noriega y Gómez-Reino finalizaron en Teo una jornada que comenzó cerca, en Compostela, donde el candidato de Galicia en Común dio a conocer la campaña (RE)IniciaGZ, una iniciativa a favor de la cultura gallega vanguardista que acompañará a la caravana electoral. Galicia en Común echó mano de artistas gallegos para que diseñaran cinco carteles. Cuatro dibujos representan a cada una de las provincias gallegas, y el quinto es un retrato personal del candidato, Antón Gómez-Reino. Los diseños son obra de los ilustradores Giovanna Lopalco (A Coruña); Miguel Robledo, (Ourense), Miguel Cuna (Lugo) y Primón Ramón (Borja Cotelo), el de Pontevedra. El quinto cartel lo firma Senoke, un reconocido artista del grafiti.