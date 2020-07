Galicia en Común echa mano de los artistas gallegos para cambiar «a Galicia en branco e negro de Feijoo» por otra «colorida»

Susana Luaña

; Encuentro con Antón Gómez-Reino Los suscriptores de La Voz preguntan al candidato de Galicia en Común a la presidencia de la Xunta La Voz de Galicia

Antón Gómez-Reino confesou que era necesario que as tres forzas que pretenden gobernar a Xunta (BNG, PSdeG e GeC) expresen de xeito máis claro a súa colaboración mutua

La Voz de Galicia puxo en marcha unha serie de encontros dixitais para que os nosos subscritores poidan facer as súas preguntas de xeito telemático aos candidatos para as eleccións galegas do 12X. O primeiro en participar foi Antón Gómez-Reino, candidato á Xunta de Galicia en Común-Anova Mareas.

María José Fernández: Como é posible que con programas tan bos lles vaia tan mal nas plataformas nas que se presentan?

Antón Goméz-Reino: Creo que o noso espazo viviu un proceso de maduración moi rápido no que pasamos de ser “xente normal” a estar nas institucións. Ese proceso terminou coa nosa presenza no Congreso e cunha ministra como Yolanda Díaz fronte ao Ministerio de Traballo, que no primeiro mes xa ofreceu unha mensaxe moi importante coa suba do salario mínimo. O certo é que este espazo agora vai completamente unido e cun horizonte definido logo de chegar a un acordo coas mareas, Anova e Esquerda Unida, que era o que pedía a cidadanía. Creo que aprendimos a lección e que o proceso de maduración nos levou a ser agora unha peza fundamental en Galicia.

