Cuiña anticipó el fin de Fraga: «O seu final é o meu final»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia GLADYS VÁZQUEZ

redacción 06/07/2020 05:00 h

«Hai tempo que tomei unha decisión. Estarei, se vostede quere, ata o final. E o final non é só o seu final, é o meu final». Esta frase para el recuerdo de Xosé Cuíña en Lalín puso en la campaña de 1997 a Manuel Fraga en el disparadero. ¿Se iba a retirar el candidato popular? La situación era compleja porque Fraga buscaba la reelección por tercera vez consecutiva. «En estos momentos no está planteada la sucesión. Lo estaría si yo no hubiese tomado la decisión de concurrir a estas elecciones, requerido por todo el mundo, el primero Cuíña». Así zanjaba la polémica el presidente del PP, que no evitó echarle la reprimenda al secretario general del partido. «Te has pasado porque no tenías que haber dicho eso». Ese fue el comentario que Fraga le hizo a uno de sus hombres fuertes. Con todo, la interpretación que hizo el presidente en funciones fue en clave de lealtad. «¿Alguén pode crer que non vou cumprir a miña palabra?», respondió a las críticas de sus rivales políticos. Y así lo hizo: Manuel Fraga se presentó en el 2001 a unas nuevos comicios, que ganó, con Cuíña a su lado.