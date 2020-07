Los alumnos se podrán quitar la mascarilla en el examen de selectividad una vez estén sentados

0

Redacción / La Voz 06/07/2020 17:20 h

El examen de selectividad se hará sin mascarilla. Esta es la decisión de la CIUG -la comisión interuniversitaria gallega que diseña, organiza y corrige la prueba de acceso a la universidad- después de que Sanidade permita a los alumnos de A Mariña hacer el examen sin la protección bucal.

Según estaba previsto hasta ahora, los alumnos gallegos de la ABAU (Avaliación de Bacharelato e Acceso á Universidade) tenían que llevar mascarilla durante el examen. Sin embargo, tras el rebrote y posterior confinamiento de la comarca de A Mariña, Sanidade estipuló para esa zona que no era necesaria la máscara una vez los alumnos estuviesen sentados en los pupitres, con suficiente distancia de seguridad. Si la CIUG no llega a cambiar de criterio, se daría la circunstancia sorprendente de que los estudiantes de una zona de riesgo, confinada, tenían menos limitaciones que los del resto de Galicia, donde hay mucho menos riesgo de contagio. De hecho, esa es la esencia del comunicado de la CIUG: «Si la Consellería de Sanidade publica en el DOG que en la comisión de Viveiro, que se celebra en una comarca aislada por el rebrote de Covid-19, los estudiantes pueden quitarse la mascarilla mientras permanezcan sentados haciendo cada examen, la CIUG traslada la misma instrucción al resto comisiones, que no están aisladas, siempre que se mantenga la distancia interpersonal de seguridad, pues el alumnado de toda Galicia ha de realizar la prueba de acceso en idénticas condiciones».

La opción de hacer el examen con o son mascarilla cambia según las comunidades: Navarra, la primera en afrontar la prueba, optó por la máxima protección; pero Castilla y León, que la celebró un par de días más tarde, decidió que los alumnos podían dejar la máscara a su lado en la mesa. Madrid, en cambio, no solo exige mascarilla durante el examen sino que recomienda que se cambie con cada asignatura.

En lo que sí hay unanimidad es en que la mascarilla debe ser obligatoria una vez el estudiante deje el pupitre. Aunque se recomienda mantener en todo momento la distancia de seguridad (metro y medio) el uso de la protección bucal se exige igualmente. Hay que tener en cuenta que los exámenes se realizarán en sitios cerrados, con mucha gente moviéndose a la vez.

Hay diferentes opciones para evitar contagios en el tránsito de los jóvenes. La CIUG ha optado por varias, la principal el acceso a las sedes de forma escalonada en función del centro de referencia. Así, los alumnos del IES de Espiñeira de Boiro y los del N.º 1 de Ordes, por ejemplo, entrarán mañana en la facultad de Económicas de Santiago por diferentes puertas y/o horas. Hoy tendrá lugar la reunión preliminar con los representantes de cada centro para que organicen el acceso. La otra gran medida que ha decidido la CIUG es evitar que al mediodía se queden todos los alumnos en las sedes: los cuatro exámenes obligatorios de la primera jornada (Historia y Lengua por la mañana, Lingua e Inglés por la tarde) se han convertido en dos por la mañana para los alumnos de Ciencias y de Humanidades, mientras que los de Sociales y Artes sí tendrán que hacer una prueba por la tarde (Matemáticas y Fundamentos da Arte, respectivamente, así como Economía da Empresa y Deseño, dos optativas voluntarias); el miércoles será al revés y los alumnos de Ciencias son los que se examinarán de forma masiva por la tarde (con Debuxo Técnico y Química como asignaturas voluntarias).

Limpiar varias veces al día los baños, airear todas las clases entre prueba y prueba, evitar que los alumnos se queden en el interior de los edificios tras cada examen y ofrecer gel hidroalcohólico en cada clase son algunas de las medidas complementarias de higiene y precaución previstas.