Pontón anima a «superar as enquisas» con un voto «masivo» al BNG

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Redacción / La Voz 05/07/2020 17:34 h

Ana Pontón exhortó en Ferrol a los gallegos a acudir a las urnas el 12 de julio con un «voto masivo» a favor del BNG para «superar as enquisas». En un mitin en el que estuvo acompañada, entre otros, por el diputado nacionalista en el Congreso, Néstor Rego, la candidata a la Xunta por el Bloque pidió «unha mobilización histórica» para poner, por primera vez, al BNG al frente de la Xunta de Galicia y a una mujer como presidenta. «Hai partido e saímos a por todas», dijo. La fórmula, a su entender, pasa por «sumar no BNG todo o voto nacionalista, galeguista, todo o voto de país, todo o voto inconformista para que o 12 de xullo celebremos que deixamos atrás o pasado para abrir o futuro dunha Galiza na que vivir e traballar, con benestar social».

En una comarca castigada por la crisis, como Ferrolterra, Pontón apostó por un gobierno en la Xunta que se preocupe por los problemas del país, que apoye el sector naval y ponga en marcha una transición energética justa, rehabilite la vivienda, recupere el patrimonio histórico ferrolano y vele por la salud de los ciudadanos, «porque é impresentable que tras once anos de Goberno do PP, esta comarca siga cun hospital que non tivo ningún investimento, por contra, o candidato Feixoo non fixo máis que paralizar os proxectos de modernización. Se queremos defender a sanidade pública, BNG», proclamó. Ana Pontón acusó a Feijoo de «escapismo» en el caso del rebrote de A Mariña, «despois de pasarse catro meses de comparecencias propagandísticas televisivas». A su entender, «este país non se merece a un presidente escapista senón a unha presidenta que vai dar a cara e que vai estar ao lado da xente cando hai problemas».

La candidata nacionalista animó a los vecinos de Ferrol a ser protagonistas de ese cambio y apostar por una mujer del BNG al frente de la Xunta. «E eu prométolles que non lles vou fallar, que un Goberno galego que eu encabece non lles vai fallar», concluyó.