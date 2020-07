Grande-Marlaska: «Nos jugamos proceder a la reconstrucción económica y social»

0

La Voz de Galicia P. Varela

O Carballiño 05/07/2020 22:14 h

Se arrancó Fernando Grande-Marlaska saludando en gallego a los asistentes al mitin del PSdeG en O Carballiño, quizá más preocupados por encontrar un sitio a la sombra en la calurosa tarde del domingo. El ministro de Interior, que cerró en la localidad ourensana un fin de semana de desembarco de miembros del Gobierno para apoyar a Gonzalo Caballero a la Xunta, comenzó con halagos a la tierra que pisaba: «Cuando se viene a un lugar con tanta energía, te llevas un poco contigo».

Apeló inicialmente el ministro al municipalismo, «por su capacidad para estar cerca de la gente, de sus problemas», y hasta se permitió un guiño a las fuerzas de seguridad por su papel en los concellos durante la epidemia, pero pronto desvió el foco hacia Santiago y Madrid: «Ya son once años de mandatos conservadores en Galicia, y ahora nos jugamos proceder a una reconstrucción económica y social que el Gobierno central ya está empezando». Tras ello, señaló a Feijoo, del que dijo que «lleva muchos años pensando que su futuro está en otra parte, o eso demuestra con su conducta».

Parte del público más veterano, del que buscaba cobijo en el hormigón del anfiteatro de la explanada del Templo da Veracruz, por donde ya había pasado el sol, se removió en su asiento cuando Grande-Marlaska señaló la intención del Gobierno de «luchar contra la despoblación y poner en marcha una industria potente». Quizá porque, en realidad, esa misma fórmula ya la habían escuchado cuatro o incluso veinte años antes. Quién sabe.

Gonzalo Caballero: « Queremos erguer un escudo para defender á xente do común »

El candidato del PSdeG a la Xunta de Galicia, Gonzalo Caballero, comenzó su discurso lanzando su apoyo a Grande-Marlaska: «Fernando, despois de sufrir estes ataques irresponsables da dereita, estamos contigo». Tras ello, el secretario general de los socialistas gallegos se quejó «das privatizacións na Sanidade e nas residencias de maiores» y mostró su intención de «erguer un escudo para defender á xente do común».

Fue menos sutil que Grande-Marlaska, eso sí, en sus mensajes hacia el actual presidente de la Xunta: «Eu non escondo as siglas do meu partido». Hasta en tres ocasiones aludió Caballero a esta cuestión durante su comparecencia. A su vez, lanzó otro torpedo hacia la Diputación de Ourense que gobierna José Manuel Baltar: «Alí aínda impera un caciquismo totalmente decimonónico».

Ofrecimiento para definir una hoja de ruta ante nuevos rebrotes

Caballero ofreció al Partido Popular y al resto de partidos con representación parlamentaria que se aborde este lunes una hoja de ruta para definir protocolos de actuación ante posibles nuevos brotes de coronavirus y remitirlos a los concellos. Sobre el de A Mariña, el candidato socialista dijo que «os alcaldes desta zona estiveron sen información e contacto desde a Xunta».

«A nosa prioridade é defender ó país, e xa avisamos que era preciso agardar», dijo Caballero en relación a la convocatoria de elecciones a la Xunta. El candidato socialista señaló que, cuando tocó defender la educación o la sanidad pública en la calle, «eu estaba alí». Lo que resta por saber es si ahora la calle lo reconoce como uno de los suyos.