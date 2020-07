El BNG pide la suspensión de las elecciones en A Mariña

0

La Voz de Galicia Susana Luaña

Santiago / La Voz 05/07/2020 18:48 h

En una reunión de urgencia de la ejecutiva del BNG ante el cierre de cinco días anunciado por la Xunta por el brote de coronavirus en A Mariña, la dirección de la fuerza nacionalista acordó pedir la suspensión de las elecciones en dicha comarca lucense. A entender de los nacionalistas, «a única prioridade ten que ser a saúde das persoas, atallar o rebrote e minimizar as súas consecuencias, e que non se lle pode someter á veciñanza da comarca ao dilema de escoller entre a preservación da súa saúde no medio dun rebrote da pandemia e o seu dereito ao voto. Por contra, a veciñanza da Mariña ten dereito a poder exercer o voto coas máximas garantías de seguridade sanitaria que, a xuízo do Bloque, non se dan cando apenas faltan seis días para a cita coas urnas».

La ejecutiva nacional del BNG, órgano de dirección de la formación nacionalista, critica la «improvisación» y la «irresponsabilidade» del presidente de la Xunta «ante unha cuestión de saúde pública». A su entender, Núñez Feijoo trató, primero, de «minimizar o problema» y después, trató de «eludir a súa responsabilidade nos concellos».

Para el BNG, la prioridad es la salud de los vecinos de la comarca, con un centenar de contagiados y más de seiscientos confinados. «Controlado e superado o rebrote, será momento de buscar a fórmula máis acaída para que poda exercer o seu dereito ao voto con todas as garantías tanto democráticas como sanitarias».

Marea Galeguista pide explicaciones a Feijoo

También el candidato de Marea Galeguista, Pancho Casal, pidió explicaciones por la situación en A Mariña y dijo esperar a que Feijoo convocase una reunión telemática «onde poña ao día de como está a situación» , porque «é imprescindible que a cidadanía saiba a que aterse» y porque «non se poden celebrar eleccións en certas zonas sen garantías democráticas».