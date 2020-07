Feijoo:  «Prefiro ser un xefe da oposición que defende Galicia que un presidente que a traizoa»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Susana Luaña

As Pontes 04/07/2020 20:09 h

Tres referentes del PP en España: Pablo Casado, Juanma Moreno y Alberto Núñez Feijoo se reunieron esta tarde en As Pontes para denunciar el «menosprezo» del Gobierno central para con la industria gallega. Feijoo contaba con el presidente de la Junta de Andalucía para el mitin previsto en As Pontes, pero aprovechando que el presidente del PP español estaba también en Galicia, le pidió que antes de irse al País Vasco le acompañase en una de las zonas más castigadas por la crisis energética e industrial. «Eu quería esta imaxe de Casado coa chimenea das Pontes detrás», confesó Feijoo ante los presentes en el mitin y ante un grupo de transportistas que explicaron a la comitiva del PP que llevaban meses sin trabajar por la paralización del transporte de carbón a la central térmica de Endesa. «Fan ben en protestar -subrayó Feijoo-. Eu tampouco vou calar. Non sei que vai pasar o 12 de xullo, pero eu prefiro ser un xefe da oposición que defende Galicia que un presidente que traizoa Galicia».

Su denuncia contra la política industrial del Gobierno no se limitó a la central de As Pontes. Feijoo recordó a Alcoa, con cuyos trabajadores se reunió por la mañana, y también a Ence y a Navantia. «Pero por que nos tratan así?», se preguntó. «¿Os imagináis que esta central estuviese en otro punto de España?», le preguntó, cambiado al español, a Casado y a Moreno. Ante ellos y ante la cúpula del PP en la provincia de A Coruña, ante los asistentes al mitin y ante los transportistas de As Pontes se comprometió a defender el empleo y la industria en la villa, e incluso pidió el voto a los vecinos de As Pontes preocupados por su futuro.

Pablo Casado le dio la razón: «¿Por qué en Alemania se abren centrales de carbón y aquí se cierran?», se preguntó el líder del PP. Aseguró que su partido siempre había defendido la continuidad de la central y destacó la importancia del complejo energético como suministro de energía para toda España. «Esta es la Baviera de España cuando gobierna el PP», dijo en referencia a Galicia. Antes de despedirse de los gallegos rumbo al País Vasco, Casado pidió el voto para Feijoo porque «su proyecto es transversal y moderado, un paraguas donde caben todos, incluso los socialistas a los que no les gustan algunas cosas que están pasando».

Pero el invitado de Feijoo en As Pontes era Juan Manuel Moreno Bonilla, y el presidente de la comunidad andaluza no regateó elogios a su colega gallego. Es más, dijo que su gestión a lo largo de estos años, pero sobre todo en la crisis del coronavirus, había sido un referente y un espejo en el que se habían mirado otros presidentes autonómicos. «Yo copio políticas de Núñez Feijoo en Galicia y las traslado a Andalucía, no me importa reconocerlo. Compañeros del PP de Galicia, sois un símbolo». Eso sí, recordó que el partido no está ganado y que había que ir a votar el próximo domingo: «Entre todos lo vamos a lograr, esta tierra se lo merece».