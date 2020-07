Feijoo recuerda en que las condiciones sanitarias para votar el 12-J son «seguras»

0

Redacción 03/07/2020 10:34 h

El presidente de la Xunta y candidato a la reelección del PPdeG, Alberto Núñez Feijoo ha insistido este viernes en que las condiciones para votar el próximo domingo 12 de julio son seguras por lo que se ha mostrado convencido de que «la inmensa mayoría de gallegos irá a votar y habrá una jornada electoral normal».

En una entrevista en RNE, Núñez Feijoo ha dicho que le preocupa la participación, aunque ha descartado que se pueda dar en Galicia la elevada abstención registrada el pasado fin de semana en la segunda vuelta de las elecciones municipales en Francia, y ha recordado que lo importante en unas elecciones es que acuda a votar «cuanta más gente mejor».

Además, ha destacado que la situación sanitaria en Galicia es «muy razonable» pese al brote en A Mariña (Lugo), con «cincuenta y pico casos» activos detectados entre más de 1.800 pruebas PCR en un foco localizado. Respecto a sus opciones para repetir en la Xunta y ejercer un cuarto mandato consecutivo, Núñez Feijoo ha destacado que conseguir una mayoría absoluta es «dificilísimo y extraordinario» y depende de muchos factores, entre otros, que le voten personas que en otros comicios lo han hecho al PSdeG, a Ciudadanos o a Vox.

De estos dos últimos partidos ha dicho que puede depender que él no sea presidente, ya que Vox no tiene ni concejales en Galicia y ni Ciudadanos ni la formación de Santiago Abascal tienen diputados autonómicos ni opciones de conseguirlos, según las encuestas, por lo que los votos a estas formaciones podrían restarle posibilidades de llegar «al 47 o 48 % de voto», ha considerado.

En la entrevista el líder del PP gallego ha vuelto a comprometerse a quedarse en Galicia hasta 2024 si es elegido de nuevo presidente, aunque le parece «un exceso de confianza» hablar de esta cuestión, ya que el objetivo en este momento es «ganar».

Núñez Feijoo ha destacado que la sanidad y el empleo serán sus prioridades si logra un cuarto mandato y ha censurado al Gobierno, que parece no tener «mucho interés» en la industria gallega. Sobre este punto ha incidido en que la solución «razonable» para la continuidad de la planta de Alcoa en A Mariña (Lugo) es «un precio de la energía competitivo» y ha asegurado que si al Gobierno no le interesa facilitar que sea así pues que «nacionalice».

«Cualquier solución me vale, yo no quiero engañar a nadie. Lo razonable es un precio de la luz competitivo y si a Alcoa no le interesa pues hay otros inversores a los que les interesaría», ha resumido.