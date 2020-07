Encontro de subscritores con Alberto Núñez Feijoo: que queres preguntarlle ao candidato do PP?

0

05/07/2020 17:46 h

Con motivo das eleccións autonómicas ao Parlamento de Galicia, que deberon ser adiadas por mor da pandemia de coronavirus e que finalmente se celebrarán o vindeiro domingo 12 de xullo, La Voz vén de organizar xuntanzas dixitais cos principais candidatos á presidencia da Xunta, nos que xa participaron o pasado martes Antón Gómez-Reino, candidato de Galicia en Común; Ana Pontón, polo BNG, un día despois, e Gonzalo Caballero, polo PSdeG, o pasado venres.

Este luns 6 de xullo é a quenda de Alberto Núñez Feijoo, aspirante á Xunta polo PP, e a quen os subscritores terán a oportunidade de achegarlle todas as súas consultas e inquedanzas. O encontro terá lugar ás 18.00 horas, e os subscritores que así o desexen poderán enviar as súas preguntas ben en directo, durante a emisión do evento por canles dixitais, ben con anterioridade, cubrindo o formulario que se amosa a continuación.

A xornalista Gladys Vázquez será a encargada de presentar a xuntanza cos subscritores, e Rubén Santamarta, xefe da sección Galicia, será quen lle traslade ao candidato as cuestións formuladas polos subscritores. Os encontros serán difundidos a través da edición dixital de la Voz de Galicia e das redes sociais, aínda que a posibilidade de realizar as preguntas estará reservada exclusivamente aos subscritores.

Se es subscritor e queres participar no encontro dixital con Alberto Núñez Feijoo e realizar as túas preguntas ao candidato en directo podes inscribirte clicando nesta ligazón. Recibirás unha confirmación cunha nova ligazón á plataforma Zoom, dende onde poderás contectarte á hora indicada (18.00 horas) para enviar as túas preguntas.

As prazas para participar no encontro dixital son limitadas, e completaranse por orde de inscrición.