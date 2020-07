Ana Pontón promete siete residencias públicas y un «servizo galego de benestar»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

ourense / la voz 03/07/2020 05:00 h

La candidata del BNG a la presidencia de la Xunta anunció en Ourense su compromiso de crear un «servizo galego de benestar, para que nunca máis se faga negocio co dereito das persoas a unha vellez digna». Ana Pontón mantuvo un encuentro con familiares de mayores ingresados en residencias afectadas por el covid-19, y destacó que impulsará desde el Parlamento gallego una investigación para «establecer que funcionou mal e tomar as medidas necesarias para que non volva a repetirse», al tiempo que abogó por la creación de una red de residencias públicas para los mayores. Lo concretó en la creación de siete residencias públicas para mayores, que se abrirían, según su programa, en las siete principales ciudades gallegas.

Plan de rebrote y negocio privado

Después de la situación vivida por el coronavirus, hay que hacer una profunda reflexión en tres direcciones, según señaló la candidata nacionalista:

«Analizar o que pasou para detectar erros e evitar que se repitan; establecer se hoxe Galiza está preparada para que, en caso de rebrote, non volva repetirse a durísima situación nas residencias e, por último, o modelo de coidados de maiores e o modelo de servizos sociais que desde o BNG pensamos debe poñerse en marcha»

.

Incidió en que se desconoce si existe un plan de la Xunta para coordinar las actuaciones en caso de que se produzca un gran rebrote, y denunció que Feijoo no creó «

unha soa praza pública para os maiores»

en 11 años de gobierno del PP. Al contrario, Pontón recordó que se apostó por privatizar el sector: «

E nós propoñemos un modelo de residencias públicas, tanto na xestión como na titularidade, porque os coidados das persoas maiores non poden ser motivo de negocio nin de lucro

».