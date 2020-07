Ana Pontón apuesta en A Coruña por «reactivar a cultura como elemento da reconstrución do país»

0

La Voz de Galicia Fran Brea

A Coruña 03/07/2020 13:54 h

En los jardines de San Carlos de A Coruña, a los pies del Arquivo do Reino de Galicia, Ana Pontón habló sobre las propuestas del BNG en materia cultural. La candidata nacionalista a la presidencia de la Xunta resaltó que «a cultura do país precisa dunha oportunidade, que a temos o próximo 12 de xullo, para rematar con 11 anos de demolición da cultura e da lingua galega».

Pontón destacó que «todos os países avanzados apostan pola cultura en épocas de crise, e fan delas un piar. Xera emprego e é a nosa mellor carta de presentación ao mundo». Por ello, considera que es un sector clave «como elemento da reconstrucción» de Galicia. En esta línea, resaltó que una de las medidas sería crear «unha consellería de Cultura que unha aposta estratéxica».

Entre las propuestas para conseguirlo, la cabeza de lista del BNG prometió poner en marcha, durante los cien primeros días de gobierno, un plan para abordar de forma urgente la situación de la cultura gallega. Para su elaboración, aseguró, participarán los diferentes agentes del sector para dar apoyo en un momento «no que tanta xente o está a pasar moi mal».

En el acto desarrollado en A Coruña también se habló de la situación de la CRTVG. Ana Pontón reclama que el director del medio público debe ser elegido mediante un concurso de méritos para, posteriormente, ser refrendado por el Parlamento. Además, considera que tiene que ser un canal de divulgación de la cultura gallega, en el que se muestre el trabajo de los creadores y creadoras de la comunidad.

Por último, la candidata nacionalista explicó que ve necesario «facer unha reorientación dos fondos que ten o Xacobeo. Sería unha grande oportunidade para dar corpo á creatividade e ao talento que temos».

El acto fue un encuentro, en el que los asistentes también pudieron plantear sus preguntas. Así, salieron a escena temas como la Cidade da Cultura y la situación de las editoriales. En el primer caso, Pontón comentó que quizás sea el momento de plantear que «o futuro da cultura non pasa por dotar de cultura eses edificios. A cultura necesita contidos, non edificos». En lo referente a la literatura, resaltó que «é fundamental desenvolver a Lei do Libro e facer compras para as bibliotecas».