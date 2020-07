«Sí me preocupa la elevada abstención, como la que se dio en Francia», reconoce Feijoo

0

Redacción 02/07/2020 10:22 h

El candidato del PP a la presidencia de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, hizo un llamamiento para votar el próximo día 12 y mostró su preocupación porque se registre una elevada abstención en estos comicios como ocurrió en la segunda vuelta de las municipales francesas. «Lo que pido es que voten. Es participar. Es ejercer como gallego. Me gustaría que la gente fuese a votar sin miedo, porque no existe ese riesgo», señaló Feijoo en una entrevista en la cadena Ser, donde se mostró convencido de que «si no hay cambios», la jornada electoral será de «riesgo sanitario bajo».

Feijoo defendió la fecha de la convocatoria porque «posponer las elecciones para septiembre, además de suponer un enorme riesgo a nivel político, entra todo el efecto del turismo» y reiteró, sobre la poca presencia de las siglas del PP en los carteles de su campaña, que son «los mismos que el 2012,2016 y 2020».

El líder del PP gallego afirmó que su único objetivo es ser presidente de la Xunta los próximos cuatro años.

Sobre la crisis del coronavirus y la gestión del Gobierno de Sánchez, Feijoo dijo que todos los presidentes autonómicos estuvieron al lado de un Ejecutivo que «debería reconocer que llegó tarde». También criticó el cómputo del número de fallecidos que «no me parece razonable políticamente».