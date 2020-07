Caballero exhibe la gestión de Illa como ejemplo para Galicia y promete 5.000 plazas de sanitarios

é a hora do cambio

La Voz de Galicia Susana Luaña

Santiago / La Voz 02/07/2020 21:02 h

En las primeras elecciones que se celebran tras los meses duros de la pandemia, el protagonista de su gestión sanitaria, el ministro de Sanidad, visitó Galicia para pedir a los gallegos el voto para la candidatura de Gonzalo Caballero. «Yo vengo aquí para decir que 'é a hora do cambio'», subrayó Salvador Illa en Santiago. Sin disimular la satisfacción que le proporcionaba la presencia de su invitado, el candidato socialista paseó sonriente por la plaza del Obradoiro como anfitrión de Illa. «É para min un orgullo que un goberno socialista puxera a saúde dos cidadáns por riba de calquera outra decisión e que Salvador Illa amosara en todo momento a súa talla tomando decisións de enorme envergadura na crise do coronavirus», dijo el candidato socialista en su recorrido por la zona monumental compostelana acompañado por el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, por el senador Xaquín Fernández Leiceaga o por la concejala y candidata socialista Noa Díaz, entre otros. La gestión del Gobierno estatal en torno a la pandemia es el modelo que Caballero quiere para Galicia, por eso recordó, también con agrado, que la Organización Mundial de la Salud «tivera recoñecido o traballo de España» en la lucha contra la pandemia, un trabajo que basó en el estado de alarma, en el confinamiento, en el mando único y en la gestión de un ministro que actuó «con templanza, sabiduría e compromiso». Gonzalo Caballero aseguró que, si una lección había dado la pandemia, era «o valor e a importancia da sanidade pública, universal e gratuíta». A su entender, Galicia adolecía de un servicio sanitario de calidad por los recortes del PP, y él se comprometió a subsanar esas lagunas si el 12 de julio los gallegos le confiaban la presidencia de Galicia. Como adelanto, prometió que convocaría 5.000 plazas estables para los sanitarios y que acabaría con las privatizaciones y los recortes en la salud con inversiones en los hospitales comarcales, en atención primaria y en salud mental. Siempre, «en coordinación co Goberno de España», porque para Caballero, fue esa gestión del equipo de Pedro Sánchez la que, al decretar el estado de alarma, evitó que el efecto de la pandemia en Galicia fuese tan grave como en otras autonomías como Madrid o Castilla y León.

Salvador Illa, rodeado de extremas medidas de seguridad, manteniendo las distancias con la mascarilla del logotipo socialista y hablando sobre un atril que un trabajador limpiaba minuciosamente, insistió en pedir «prudencia» en la nueva normalidad, y reconoció que le preocupaban los rebrotes que había en España y en Galicia y, sobre todo, que algunas imágenes de celebraciones que vio en los últimos días «no me gustaron nada», porque «la pandemia en el mundo no está yendo bien». Por eso advirtió: «Esto va a salir bien si no le perdemos el miedo al virus».

Pero, sobre todo, Illa pidió el voto para Gonzalo Caballero. En su primera acto fuera de Madrid tras el estallido de la crisis sanitaria, el ministro de origen catalán enumeró las virtudes que, a su entender, tiene el candidato socialista: «Me impresiona la energía que despliega en todo momento, su impronta, su iniciativa, sus ganas de cambio». Para Illa, Galicia tiene que romper con una «inercia» y con un «lento decaimiento» que, cree, «no se merece esta tierra». Y aseguró: «Yo he venido aquí a eso, a manifestar mi apoyo explícito, claro y rotundo a la candidatura de Gonzalo y a decir que los partidos se juegan hasta el final y que, hasta el final, el resultado está abierto».