Una «app» como guía en las visitas al pórtico de la Gloria

La Voz de Galicia P. Calveiro

Santiago / La Voz 02/07/2020 08:28 h

La catedral de Santiago ha vuelto a la vida, tras 109 días cerrada al público por la crisis sanitaria. Junto a las visitas a la basílica y el culto, ayer se retomaba también la actividad en el museo de la catedral y en el pórtico de la Gloria. Y, a pesar de que el turismo escasea aún, la obra del maestro Mateo volvió a despertar la expectación de los visitantes. De hecho, los primeros grupos que pudieron disfrutar de ella se llenaron.

Las visitas al pórtico se han modificado también a causa de la pandemia y ahora contarán con menos asistentes, los cuales recibirán información sobre el monumento a través de sus móviles. La catedral ha suspendido temporalmente las visitas guiadas y, en su lugar, ha habilitado una app que se descarga con el tique de entrada y donde se explica la obra.

Otra de las novedades es que los grupos, antes de hasta 25 personas, se han reducido a la veintena. Y las visitas al pórtico se han retomado en horario reducido, de 11 a 15 horas. Así, cada día pueden acceder un máximo de 80 personas, divididas en cuatro turnos (uno cada hora).

Por ahora, las reservas para el museo catedralicio y el pórtico no acaban de despegar, constata Daniel Lorenzo, director de la Fundación Catedral: «No ano pasado e calculando o mesmo período de reservas, para os meses de xullo e agosto tiñamos a estas alturas máis de 22.000, e a estas alturas son pouco máis de 1.000. Estariamos por debaixo dos meses peores de actividade. É dicir, nos meses de xaneiro e febreiro temos máis demanda que a día de hoxe». Llevará tiempo recobrar la normalidad en la catedral, que este año no acogerá la ceremonia del 25 de julio, la cual se celebrará, pero fuera de la basílica, según confirmaba ayer Daniel Lorenzo. El director de la Fundación Catedral advertía también que, de momento, el botafumeiro no podrá funcionar: «É imposible. Estase facendo un proceso de restauración integral do aparello que permite facelo voar, pero ademais hai unha estada que ocupa todo o espazo do ciborio, polo que non tería forma de pendular nas naves. Ata o día en que se abra a catedral de cara ao ano santo non haberá botafumeiro».