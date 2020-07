Pontón aboga por un banco de viviendas en alquiler que ponga pisos vacíos a disposición de los ciudadanos

0

Redacción / La Voz 01/07/2020 13:51 h

La candidata del BNG a la presidencia de la Xunta de Galicia, Ana Pontón, se trasladó esta mañana al barrio ferrolano de Recimil, en el que hay un millar de vivendas de protección pública, para criticar la política aplicada por el gobierno de Feijoo en la movilización de recurso habitacionales y para anunciar que, si gana las elecciones, el BNG pondrá en marcha una ley de vivienda que movilice los pisos vacíos y los ponga a disposición de la ciudadanía, que gestione directamente la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) y que apueste por la rehabilitación. «O compromiso dun goberno liderado polo BNG é poñer en marcha unha política de vivenda que garanta que o dereito das persoas a unha vivenda digna sexa efectivo e non papel mollado», indicó Pontón. «Lamentablemente nestes once anos, o goberno do PP deixou de lado a política pública de vivenda pensando máis nos intereses das empresas construtoras que nos da cidadanía», criticó.

Pontón subrayó, como había hecho el lunes en el debate televisivo, que en el 2019, la Xunta solo ofreció cuatro nuevas viviendas de protección pública, mentres que el registro de demandantes de protección oficial tiene hoy cerca de 15.000 personas inscritas. Hay, además, 90.000 pisos vacíos en las ciudades gallegas. A entender de la líder del BNG, se debe a que Feijoo «abandonou por completo a polítca social de vivenda», un problema que se hace ahora más acuciante con la cantidad de personas afectadas por ERTE y ERE a raíz de la crisis del coronavirus.

Con los trabajadores de Alcoa

Tras su visita al barrio ferrolano, Ana Pontón se desplazó a Santiago para sumarse a la manifestación de los trabajadores de Alcoa ante las dependencias de la Xunta de Galicia. «Alcoa non se pode deixar caer e o BNG ten a vontade política que lle falta a PP e PSOE para nacionalizar e salvar a factoría», dijo la líder del BNG en San Caetano. «É posible nacionalizar a empresa como están facendo os gobernos de Alemaña e Portugal, só se precisa vontade política».