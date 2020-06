Marea Galeguista se reivindica como la única fuerza «sen as mans atadas»

0

redacción / la voz 30/06/2020 00:49 h

El candidato de Marea Galeguista reivindicó el voto útil a su partido como alternativa a la mayoría de Feijoo y al tripartito. «Marea Galeguista é a única forza que non ten as mans atadas», dijo. Pancho Casal ofreció cinco propuestas para la reconstrucción del país: una renta básica no gestionada desde Madrid, guarderías públicas, reindustrialización «verde e sostible», servicios cien por cien públicos y una fiscalidad «xusta» con un impuesto al patrimonio para los más ricos y a las grandes superficies comerciales. Abogó por llegar al 2 % de inversión en investigación y dijo que la única política industrial de Feijoo era «a da maleta». Casal denunció el cierre de escuelas y la falta de vivienda protegida y abogó por «un plan de choque contra los feminicidios».

El líder de Marea Galeguista defendió el «soberanismo cidadán», es decir, que Galicia decida sobre lo que le afecta. Y le reprochó al candidato de Vox sus críticas a Castelao.

SU ACIERTO

Su mensaje al margen de los grandes partidos y sus conocimientos del sector industrial gallego.

SU ERROR

Sus propuestas se confundieron unas veces con las de Galicia en Común, y otras, con las del BNG.