La Voz de Galicia Susana Luaña

Santiago / La Voz 30/06/2020 13:55 h

Antón Gómez-Reino cree que el debate a siete celebrado en la noche de ayer en la Televisión de Galicia demostró que es "o principio da fin da era do PP e de Núñez Feijóo en Galicia”. A su entender, quedó claro que "hai unha alternativa de esquerdas, progresista e de país para gobernar Galicia" que dejará atrás "o decenio negro de Feijóo, un proxecto acabado e fracasado". El candidato de Galicia en Común-Anova Mareas hizo balance del encuentro entre los principales candidatos gallegos para las elecciones del 12J poco antes de mantener un encuentro con EAPN Galicia-Rede Europea contra a pobreza e a exclusión. Para esos colectivos más desfavorecidos, el candidato de la coalicón de izquierdas recordó "o gran paso adiante que supuxo a aprobación do Ingreso Mínimo Vital por parte do goberno do Estado, que dende Galicia en Común propoñemos complementar coa Renda Garantida da Cidadanía Galega. O próximo goberon galego debe tomarse en serio o combate da pobreza e a desigualdade”.

Los tuits de los ministros de Podemos

Unas horas después del debate, Gómez-Reino recibió en las redes sociales el apoyo de su compañera de filas en Galicia en Común, la ministra de Trabajo Yolanda Díaz, quien en un tuit escribió: "A Galicia que ven ábrese paso. Este 12 de xullo non pode quedar ningún voto na casa: a Galicia do PP será parte do pasado. É o momento de construír futuro". Pocas horas después lo hizo también el vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias: "El próximo 12 de julio, Galicia tiene una oportunidad para dejar atrás las privatizaciones y las corruptelas, para avanzar en servicios públicos y derechos sociales". Y la ministra de Igualdad, Irene Montero, añadió: "Ya hay una Galicia que viene y yo voy a dedicar todo mi trabajo y todo mi esfuerzo a levantarla y a ayudar a que se abra paso".

El próximo 12 de julio Galicia tiene una oportunidad para dejar atrás las privatizaciones y las corruptelas, para avanzar en servicios públicos y derechos sociales. @AntonGomezReino en el debate de anoche 👇🏽 pic.twitter.com/fTy30FdGRO — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) June 30, 2020

A Galicia que vén ábrese paso. 💜🌱



Este 12 de xullo non pode quedar ningún voto na casa: a Galicia do Partido Popular será parte do pasado. É o momento de construír futuro. #DebateTVG pic.twitter.com/yYJGfHcOaV — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) June 29, 2020