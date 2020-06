Feijoo pide implantar el «impuesto cero» en todo el rural español

0

Redacción 30/06/2020 13:15 h

El presidente de la Xunta y candidato a la reelección por el PPdeG, Alberto Núñez Feijoo, ha solicitado este martes al Gobierno que implante en toda España el plan de «impuestos cero» en el rural que impulsó el Ejecutivo gallego en el 2016.

En una intervención en la aldea modelo de Osmo, en Cenlle (Ourense), ha asegurado que Galicia es la única comunidad donde «non se paga ningún imposto por comprar, vender e permutar propiedades» en el rural y es una medida que serviría para atajar el problema de la España vaciada.

Por eso, se ha considerado con «lexitimidade» para reclamar al Gobierno central que establezca esta «discriminación positiva» que favorezca fijar población en el medio rural y que los jóvenes quieran vivir en él. Feijoo ha vuelto en esta quinta jornada, tras el parón de ayer por el debate electoral en la CRTVG, a visitar una zona rural, después de los actos que tuvo el viernes en Os Peares (Ourense) y en Trazo (A Coruña), para mostrar en la aldea modelo de Osmo «o futuro da Galicia que queremos», ha explicado.

Tras el encuentro televisivo de ayer con los candidatos de los otros seis partidos, ha insistido en que Galicia necesita «respostas e non preguntas» y un «Goberno de certezas y non un desgoberno de incertezas» que es lo que cree que representa la posible coalición de los partidos de izquierda. Así, ha insistido en que los gallegos decidan el 12 de julio «libremente» y escojan la opción que pueda garantizar la estabilidad de la comunidad «do primeiro ao último día de lexislatura», por lo que ha instado a votar por su candidatura que representa un «goberno experimentado» frente aun «multipartito» que no tiene experiencia.

Ha considerado que la crisis sanitaria por la pandemia es «unha grande oportunidade histórica» para poner en valor el rural de Galicia, un ámbito que cree que es «máis competitivo ca nunca», por lo que ha reprochado a quienes están «deslixitimando» continuamente el campo y presentando una visión «apocalíptica».

Además de poner en valor las medidas impulsadas para la competitividad del medio rural gallego en las tres últimas legislaturas, ha destacado su intención de aprobar en la próxima, si vuelve a ser presidente, una ley de recuperación y puesta en valor de la tierra agraria y una nueva ley de calidad alimentaria.

También continuar con la reestructuración parcelaria para reducir el minifundismo y hacer explotaciones más amplias, para lo que ya se está trabajando en 101 procesos que implican más de 20.000 títulos y más de 9.000 familias. Se trata de poner estas propiedades en común para explotarlas conjuntamente «sen perder a titularidad».

La de Osmo fue pionera de las aldeas modelo, unos proyectos puestos en marcha por la Xunta de movilización de tierras para recuperación productiva de zonas abandonadas, en el entorno de núcleos de población, también con el objetivo de prevenir los incendios forestales en esas zonas.