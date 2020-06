Pancho Casal: «Vou a este debate coa pretensión de que se fale da recuperación económica de Galicia»

0

Redacción / La Voz 29/06/2020 14:54 h

Pancho Casal toma el testigo de Luís Villares en el debate televisivo previo a las elecciones gallegas. Si hace cuatro años era un desconocido juez el que se puso ante las cámaras bajo las siglas de En Marea, ahora, con Villares fuera de la política, es el ingeniero y productor audiovisual Pancho Casal el que acude al encuentro con otros seis candidatos decidido tomar impulso para entrar en el Parlamento, aunque las encuestas no le dan ningún escaño a la coalición que lidera y que engloba a En Marea, Compromiso por Galicia y Partido Galeguista.

Pancho Casal dice que va al debate, que se emitirá a partir de las 21.20 horas en la Televisión de Galicia, «con ilusión» y con la pretensión de que se hable de la recuperación económica de Galicia. A su entender, «Galicia xógase moito nesta lexislatura e todos os galegos e as galegas temos que ser partícipes. A nosa intención é estar presentes no Parlamento para impedir unha maioría absoluta e forzar o diálgo e consenso entre todas as forzas políticas, e iso só se poderá conseguir co PP na oposición».