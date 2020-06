Pablo Casado: «¿Para qué viene Pedro Sánchez a Galicia, para insultar a Feijoo y a mí?»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia María Guntín

Lugo / La Voz 29/06/2020 17:11 h

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, visitó este lunes por la mañana la explotación ganadera Novo Castro que está situada en Sisoi, Cospeito (Lugo) para «ver si defendemos un poco el rural, que falta le hace». Así empezó la visita el presidente del PP, que también aprovechó la mañana para preguntar a los ganaderos cuestiones relacionadas con vacas y terneros. Le explicaron lo que es el silo, cuántas veces al día comen las vacas y hasta la frecuencia de partos. Durante la visita, también tuvo tiempo para interesarse por los terneros, «pero no los toco por esto del virus, para que no se diga que tocamos animales vivos».

Casado, en una intervención posterior para la prensa -sin preguntas abiertas de los periodistas- hizo hincapié en que su presencia en la provincia de Lugo tiene como finalidad mostrar su apoyo a Alberto Núñez Feijoo ante las elecciones autonómicas, que se celebrarán el 12 de julio. «Y agradecer la gestión que hace Feijoo para todos los gallegos y para sectores como este, tan esenciales para España», añadió Casado, que también dijo que la gestión del presidente de la Xunta de las zonas rurales es «una referencia en Europa».

El presidente del Partido Popular recalcó también que explotaciones como la que visitó en Cospeito son «un ejemplo de adaptación, de cómo las explotaciones ganaderas del rural tienen futuro». Dijo también que el sector agrícola y ganadero está «mirando hacia Europa, anticipándose a la negociación del plan europeo plurianual» que, en años anteriores, «se negoció con cara de perros» y que hizo que «los paganos fuesen los agricultores y ganadero».

«Feijoo adelantó ayudas a las explotaciones agrícolas y ganaderas que lo han necesitado, ha hecho planes para incorporar a los jóvenes al rural, y a las mujeres, porque en Galicia es donde más mujeres hay en las explotaciones», aseguró Casado.

«Me ofendió que Sánchez estuviese en Galicia sin hablar de nada de Galicia»

La visita de Pablo Casado también sirvió para lanzar algunos dardos al aire contra el actual presidente de Gobierno, Pedro Sánchez. «Para qué viene a Galicia? ¿Para qué viene? ¿Para insultar a Feijoo? ¿Para insultarme a mí? La verdad es que lo que preocupa es que está tan crispado, está enfadado», exclamó el popular durante su intervención.

El líder del PP fue muy crítico con las últimas visitas de Pedro Sánchez a Galicia. «Yo vengo a Galicia a resolver los problemas de los gallegos, pero Sánchez no habló ni de Alcoa», explicó Casado, que también recordó que el se reunió en varias ocasiones con el comité de empresa de Alcoa. «Tuvimos una reunión en la que nos pusimos a su disposición. En noviembre, me llamó Feijoo y me dijo que metiésemos en el programa electoral un estatuto de la industria electrointensiva. Y lo metimos en un momento complicado», añadía el presidente Popular, que asegura que Pedro Sánchez es el único que puede dar una solución para Alcoa.

Por otra parte y en cuanto al conflicto de Alcoa, Casado aseguró que la Xunta hizo todo lo que estuvo en su mano para intentar ayudar a los trabajadores de esta empresa de A Mariña. «Pedimos al Gobierno que coja el toro por los cuernos y dé una solución de futuro para los trabajadores del Alcoa. Y tengo que decir que llevo escuchando hablar de Alcoa a Feijoo años, pero ahora le toca el turno a Pedro Sánchez», detalló Pablo Casado, que aseguró que los populares están a favor «de un precio de la energía competitivo».