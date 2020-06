«Irmáns, fuxide sempre dos parvos»: el texto de Castelao viralizado tras las descalificaciones de Vox al intelectual

0

Redacción 29/06/2020 11:28 h

La polvareda levantada en las redes sociales gallegas tras el discurso del secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, quien calificó en un vídeo a Castelao de «racista, antiespañol y xenófobo» -unas críticas repetidas el fin de semana en un mitin en Pontevedra-, no decae. En las últimas horas han sido muchos los usuarios de la comunidad que no han dudado en hacerse eco en sus perfiles de uno de los parágrafos más compartidos de Sempre en Galiza, el libro del intelectual de Rianxo publicado en 1944 en Buenos Aires, y que se convirtió en el testamento político de toda una generación.

Fue la página de Facebook Orgullo Galego quien recuperó de inicio ese texto de Castelao, encuadrado en un capítulo que arranca con el encuentro del rianxeiro con otro gallego, quien le defiende que «o atraso dos nosos labregos débese a que non falan en español». Una opinión que lleva al escritor a incluirlo dentro de la condición de «parvos».

A raíz de esta conversación, el padre del nacionalismo gallego encadena en el libro análisis e ironías hasta llegar al párrafo, ya convertido en viral, en el que hace una llamada a sus conciudadanos: «Irmáns: Fuxide sempre dos parvos. Non vos arrimades a eles, porque poden roubaros algo da vosa razón e transmitirovos a sua parvada. Deixadeos pasear, falar, danzar e medrar no seu mundo. E se algún parvo chega a ser autoridade non mostredes asombro, porque son cousas do sistema que combatimos e dos tempos en que nos cadrou vivir».

Si en esa cuenta de Facebook se califica a Castelao de «todo un visionario», son varios los gallegos que también reclaman la vigencia del rianxeiro y ya comparten su texto con referencias al momento actual.