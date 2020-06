Gómez-Reino, ante el debate en la RTVG: «Hoxe toca desesmascarar a Feijoo»

0

29/06/2020

Será la primera vez que el aspirante a la presidencia de la Xunta por la coalición Galicia en Común-Anova Mareas se enfrente ante sus rivales en un cara a cara televisivo. Esta noche, a las 21.30 horas en la Televisión de Galicia, Antón Gómez-Reino tratará de recabar votos para su formación en un debate en el que confrontará sus propuestas para Galicia con las del PP, PSdeG, BNG, Marea Galeguista, Ciudadanos y Vox. «Todos contra Feijoo», parece ser el lema de la cita, y al parecer, ese es el objetivo de Gómez-Reino, que esta mañana, en una entrevista en Radio Nacional de España, dijo que «hoxe toca desenmascarar a Feijoo». A su entender, «é un especialista da camuflaxe política, capaz de disfrazar de moderadas as políticas máis duras na liña neoliberais e poñendo a Xunta e todas as institucións e organismo públicos ao servizo das siglas do PP como unha inmensa maquinaria de propaganda».

Para preparar el debate de esta noche, el líder de Galicia en Común aligeró su agenda, aunque no renuncia, como casi todos los días, al baño que se da en la costa coruñesa, sea verano o invierno. Asegura que le ayuda «a ordenar a cabeza». En su lugar, la agenda de campaña la protagonizará hoy el número tres de A Coruña, Martiño Noriega, junto con otros candidatos de la lista.