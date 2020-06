Las primeras palabras de los siete candidatos antes del debate

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia la voz

redaccion 29/06/2020 21:31 h

Más de un centenar de operarios daban los últimos retoques al plató de 500 metros cuadrados acondicionado bajo las condiciones sanitarias que impone la crisis del covid-19 en el estudio 5 de San Marcos, la sede central de CRTVG en Santiago de Compostela, en el que desde las 21.30 horas acoge el debate a siete que reúne a los candidatos de las siete formaciones políticas que aspiran a obtener representación en el Parlamento de la Xunta que salga de las urnas el próximo 12 de julio.

La llegada de los candidatos comenzó a las 19.30 horas con el representante de Vox, Ricardo Morado. El cabeza de lista por la provincia de A Coruña señaló a su llegada que al debate acude con«la intención de sorprender y trasladar todas las propuestas de la formación a los gallegos».

«Venimos a este debate con la intención de sorprender. Trasladaremos nuestras propuestas a los ciudadanos de Galicia, a través de los cauces democráticos y en libertad que no estamos teniendo en esta campaña electoral». Así se ha pronunciado a su llegada a las instalaciones de San Marcos para participar en el debate, que será el único que tendrá lugar en la campaña electoral. Morado Fajardo ha confiado en que el encuentro se celebre «en cauces democráticos» y en «libertad. «Una libertad que por desgracia no estamos teniendo en esta campaña electoral», ha sostenido.

Veinte minutos más tarde accedía a las instalaciones de la corporación de CRTVG la candidata de Cs, Beatriz Pino quien ha agradecido «á televisión de todos os galegos» que se haya organizado este encuentro a siete. Aprovechará el escenario para exponer las «políticas laranxas que axudará a aque Galicia teña futuro». Al igual que Vox, acude en condición de grupo político significativo.

La candidata por el BNG, Ana Pontón, hizo entrada en las dependencias de San Mateo antes de lo que estaba previsto. Se anticipó a Antón Gómez Reino, como estaba pactado, a las ocho de la tarde. La cabeza de lista señaló a su llegada que estaba «encantada de estar na casa de todos os galegos», y que trataría de mostrar que el BNG es la alternativa para el cambio. «Vamos poder trasladarlle aos galegos cales son as nosas alternativas porque Galicia é un gran país con moitas oportunidades» y que de esta crisis «tenemos todo para saír adiante e enfrentar os problemas e dificultades que temos».

Invirtiendo el turno de llegada, Antón Gómez Reino (Galicia en Comun-Anova-En Marea) aclaró que había estado con los trabajadores de Alcoa concentrados a las puertas de las instalaciones de la coporación pública para demostrar el apoyo de su formación. Señaló que uno de sus objetivos será «acabar co control político do PP na TVG» y que expondría las propuestas de futuro para «cambiar este país, e esperamos deixar atrás a Galicia do pasado e do PP».

El aspirante a la presidencia de la Xunta por el PsdeG-PSOE, Gonzalo Caballero accedió a la sede de la CRTVG a las 20.30. Lo hizo, dijo con la expectativa de transmitir que su partido tiene la experiencia de gobernar en concellos, en el Gobierno central y otras instituciones. Caballero dijo que ofrece una propuesta de progreso frente a «un partido esgotado», en alusión al PP. Y que en tiempo de crisis como el actual «non é o mesmo que goberne a dereita que a esquerda». «Temos un plan para manter o estado do benestar, igualdade, emprego, somos o cambio con garantías no que poden confiar».

Apenas un par de minutos después hizo entrada en el recinto de la televisión de Galicia Pancho Casal (Marea Galeguista) que dijo llegar al debate «con ilusion e responsabilidade. Se elixe un parlamento que vai dirixir a reconstrucción».

Por último, tal y como se pacto previamente entre los partidos que concurren a esta cita electoral, llegó Alberto Núñez Feijoo (PPdeG). Apeló el actual presidente de la Xunta a que el debate sea respetuoso entre los candidatos en un contexto tan difícil porque «estamos baixo os efectos da pandemia», y tuvo un recuerdo para las familias y las víctimas del covid 19. Para Feijoo, el debate debe ser «clarificador».Oofreció sus diez años de experiencia al frente del Gobierno gallego y su disposición para aforntar «un período complexo pola pandemia económica e social» en la que se encuentra el país. Feijoo se comprometió a cumplir sus programa electoral desde el primer instante. «Serei un presidente libre para un pobo libre que libremente elixa para Galicia o próximo 12 de xullo».