Y los exámenes presenciales volvieron a la universidad

Después tres meses sin docencia presencial por la irrupción del covid-19, esta semana las puertas de la Facultad de Fisioterapia de Pontevedra volvían a abrirse para acoger algunos exámenes prácticos de manera presencial. Belén Gómez, una viguesa de 21 años fue el lunes, junto con su compañero Ismael Carrera, la primera alumna en realizar en la Universidade de Vigo una de estas pruebas, convertidas en una excepción en un curso en el que las medidas sanitarias han hecho de la evaluación en línea lo normal. En algunas materias del grado que cursa Belén, sin embargo, la necesidad de evaluar sus habilidades manuales en el manejo del paciente ha requerido que los profesores vieran a los alumnos in situ.

«Al principio sentí un poco de nervios e incertidumbre ante la idea de ese examen presencial, después de no haber podido practicar en la facultad», explica Belén. Ella tuvo que probar los conocimientos que iba adquiriendo en sus propios familiares, encantados de ser sus conejillos de indias: «Siempre me estaban preguntando ‘‘¿no necesitas practicar para el examen?’’», recuerda con humor sobre las peculiares prácticas de masaje que tuvo que realizar en los últimos meses. Más difícil de suplir fue el manejo de equipos y aparatos específicos: «Obviamente no tengo en casa máquinas de láser o magnetoterapia, así que entre apuntes, tutorías y correos a las profesoras tuve que ir haciéndome una idea de cómo tendría que manejarlos», cuenta.

«Tratamos de transmitirles seguridad y llevarlo todo con la mayor normalidad»

Todas esas circunstancias aumentaron la tensión ya habitual antes de un examen, aunque desde la propia facultad hicieron lo posible por que los chicos se sintiesen tranquilos. «Tratamos de transmitirles seguridad, la semana pasada les explicamos todos los protocolos de actuación, les dejamos claro que no íbamos a exigirles ni más ni menos que otros años, y una vez aquí intentamos llevarlo todo con la mayor normalidad posible», explica Eva María Lantarón, decana y profesora de la facultad.

Una normalidad, eso sí, marcada por exigentes medidas de precaución. Entrada y salida del centro por puertas diferentes, alfombra de desinfección de calzado a la llegada, turnos estrictos para que en los vestuarios no hubiese nunca más que un alumno y, por supuesto, equipos de protección individual (EPI). Los alrededor de veinte alumnos que esta semana acudieron a examinarse de materias prácticas de manera presencial tuvieron que hacerlo poniéndose, además de su uniforme recién esterilizado, bata, guantes, mascarilla recién estrenada y pantalla. Los profesores, a pesar de poder mantener las distancias, también se colocaron los EPI. «Hay que irse acostumbrando, mascarilla y pantalla serán la tónica en las prácticas del año próximo», avanza Lantarón.

«Hacer el examen con todo el equipo de protección es incómodo y agobiante»

Belén regresó ayer viernes a la facultad a examinarse de otra materia. Esta vez, con la tranquilidad de quien ya sabe qué se va a encontrar. «Llevaba peor preparada la materia y, sin embargo, estaba más relajada. Aunque hacer el examen con todo el equipo es incómodo y agobiante, y da mucho calor, ya sabía cómo iba todo», explica. A pesar de todas las complicaciones, ella ha conseguido aprobar ambos exámenes.