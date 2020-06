El BNG lanza un póster con una imagen tipo cómic de Pontón y apela al cambio con la frase «we can do it!»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

27/06/2020 14:45 h

El BNG ha lanzado un póster de su candidata a la presidencia de la Xunta, Ana Pontón, que aspira a convertir en una de las imágenes icónicas de esta campaña electoral. Realizado por la muralista Lidia Cao, y basado en un retrato de la portavoz del Bloque con estética de cómic, la imagen se completa con la frase #CAMBIOGALEGO y se acompaña con la apelación directa we can do it (podemos hacerlo).

Tal y como recuerda la formación nacionalista en un comunicado, ese eslogan en inglés forma parte de una de las imágenes pop más icónicas del movimiento feminista, la de una mujer con pañuelo y mono de trabajo que muestra su bíceps en una demostración de fuerza. «É o momento de ter unha muller presidenta», apuntan al hilo desde el Bloque.

Por su parte, la frase cambio galego es uno de los mensajes centrales de campaña del BNG, y una de las ideas clave alrededor de la que gira el discurso de Ana Pontón en esta cita con las urnas, que el «cambio real» es posible «da man do BNG» si el próximo 12 de julio hay una movilización masiva de «todas as persoas que queren abrir un tempo novo en Galiza».

La propia autora de la ilustración, una joven artista de Ordes con proyección internacional, asegura que los colores utilizados en la creación del póster están en línea con ese mensaje. Así, Lidia Cao señala que el fondo de tonos azules que pretende recordar a la luz inicial de un amanecer, «fan referencia a un novo día, aun novo tempo que está por vir, a unha nova Galiza xunto a Ana Pontón».

El BNG lanzará una tirada limitada del póster que regalará a las personas que acudan a sus mítines durante esta campaña.