Feijoo vuelve a su Os Peares natal: «Empezo neste lugar excepcional unha campaña que tamén vai ser excepcional»

Os Peares 26/06/2020 16:15 h

Jugaba en casa y, aún encima, lo hacía en dos provincias a la vez: Ourense y Lugo. El presidente del PPdeG y candidato a la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, puso como condición a su equipo que Os Peares fuese el punto de partida de esta campaña. En su casa natal, donde este viernes colgaban varias pancartas de apoyo a Alberto (así, sin apellido), el niño que creció entre puentes sobre el Sil, le esperaba un grupo de vecinos y las cabeza de listas de ambas provincias: Marisol Díaz Mouteira, por Ourense, y Elena Candia, por Lugo. También los alcaldes de Ferreira de Pantón, Carballedo, A Peroxa y Nogueira de Ramuín, cuatro concellos en los se reparte Os Peares. Antes del discurso de apertura hubo saludos y las primeras peticiones y promesas electorales extraoficiales.

A pie de calle, un grupo de vecinos aprovechó la oportunidad para informar, y pedir indirectamente, a su antiguo veciino. «Hai catro meses que nos quitaron o banco e non temos onde sacar cartos. Nin o caixeiro deixaron», le dijo uno de ellos. «¿Qué non hai caixeiro? Esto non pode ser», les dijo Feijoo.

Allí también estaba el actual propietario de la casa familiar de Núñez Feijoo que le agasajó con varias pancartas de apoyo en los balcones. El candidato popular lo agradeció, aunque se ruborizó cuando el vecino le espetó: «¡Te merecerías una estatua!».

Tras varios saludos, comenzó de manera oficial la campaña del Partido Popular (con unas siglas que prácticamente ni se ven en la cartelería), y con discursos de tinte emocional. «Quizais non existan razóns obxectivas para empezar unha campaña á presidenca da comunidad autónoma nun lugar como Os Peares, pero aínda que creo que non merece a pena argumentalo o tentar facelo de forma convicente, podo asegurar que este lugar é o único onde a mí me gusta empezar». Núñez Feijoo explicó que a Os Peares le debe su forma de entender la política, «como punto de encontro, foro de diálogo e como busca de consensos. Un xeito de entender o servizo público máis alá das fronteiras administrativas. Non valen para nada as fronteiras que se levantan con muros».

Alberto Núñez Feijoo recordó sus once años al frente del Goberno gallego en los que, recordó, tuvo que lidiar con situaciones inciertas, con la crisis económica, la amenaza del rescate y la inestabilidad política. Yahora otro «momento difícil tras o ataque brutal do covid-19».

«Eu quero ser presidente de Galicia por cuarta vez, porque quero seguir servindo a Galicia por cuarta vez», remarcó Feijoo. Y aprovechando su inicio en Os Peares, señaló: «Empezo neste lugar excepcional unha campaña que tamén vai ser excepcional, xa que o obxectivo é gañar por cuarta vez consecutiva e conseguir a cuarta maioría absoluta consecutiva nunha España fragmentada onde hai multitude de partidos e pocuas ideas que unan e, lamentablemente, moitas que enfrontan e dividen».

El candidato del Partido Popular señaló que la reactivación de Galicia no puede venir de la mano de la improvisación ni de dogmatismos y subrayó que solo el PPdeG puede ofrecer un proyecto sólido, que se asiente en la experiencia y mire al futuro. Sobre los ejes de su trabajo, habló de cuatro Galicias: la innovadora, la verde, la joven y la familiar. «Catro eixes que naceron nos Peares, xa que, cando falo da Galicia innovadora penso nas familias que traballaron para converter esta zona en toda unha potencia hidroeléctrica; cando falo da verde teño en mente á Ribeira Sacra; cando falo da moza recordo a miña infancia; e, cando falo da familiar, penso nos valores que me ensinou a miña familia».