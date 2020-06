Arranca la campaña más atípica para las autonómicas

0

La Voz de Galicia

26/06/2020

Feijoo pegó carteles en A Coruña después de haber visitado Vigo. En esta última ciudad abrieron la campaña Galicia en Común y Ciudadanos. Y en Santiago lo hicieron el PSdeG de Gonzalo Caballero, el BNG, Marea Galeguista y Vox. Con esa imagen de la pegada de carteles comenzaba una campaña que será la más atípica de todas cuantas se han celebrado en unas elecciones gallegas. En pleno verano y con los condicionantes derivados de la pandemia, los partidos han tenido que reinventar las fórmulas de llegar a los votantes. Mascarillas, actos pequeños y mucha campaña virtual marcarán la carrera hacia el 12J.

Feijoo ha iniciado su particular reto de empatar con Manuel Fraga a cuatro mayorías absolutas haciendo doblete en Vigo y A Coruña, las dos áreas más pobladas de Galicia. El líder del PPdeG desveló en sus intervenciones públicas los que serán sus tres ejes de campaña: el balance de la gestión de algo más de once años; la experiencia acumulada en este tiempo; y un programa con propuestas para el que, asegura, necesita todo el tiempo disponible en estas dos semanas, de ahí que su intención, o al menos así lo quiso transmitir, es no perder «nin un segundo» en confrontar con el resto de las formaciones políticas.

En cierta manera sí lo hizo, porque su impresión de estas elecciones es que los gallegos pueden optar «polo entendemento, a confianza e as certezas», valores representados a su juicio por los populares, o entregar el poder a los que pretenden «fragmentar Galicia por ideoloxías». Sin mencionar a sus adversarios, advirtió que esa alternativa de «pactos e carambolas» va a perder tiempo en «pelexas, imposicións e discusións», descuidando las prioridades en un momento muy complejo. Y le puso otro palo en las ruedas al insinuar que la situación requiere «chegar preparados» a la Xunta. A esa experiencia, Feijoo sumó otras dos cualidades para el presidente que vaya a pilotar la era poscovid: coordinación y eficacia, cuestiones que no aprecia en el «multipartito variable» que tendrá que sumar sus escaños para apartarlo del poder.

Exceso de confianza

Los populares vienen insistiendo en los últimos días en que no se puede dar nada por hecho porque las urnas todavía están vacías, un mensaje que se intensifica a medida que se conocen más encuestas que le otorgan un respaldo muy parecido al que goza en estos momentos (41 escaños). Sin embargo, cree que lo mejor para amarrar la victoria es que haya una participación masiva, superando cualquier temor que pueda generar el coronavirus, porque se podrá «votar con tranquilidade» tras las medidas de seguridad adoptadas por el Gobierno gallego y avaladas por la junta electoral. Por ello afeó el discurso de los que pretenden «meter medo» o tratan de desanimar a acudir a los colegios electorales.

Sobre sus propuestas, ya adelantó que no habrá «fórmulas máxicas», sino políticas para reforzar los servicios sanitarios e iniciativas para reimpulsar el empleo, que serán dos de sus prioridades, entre las que también fija el apoyo a las familias y los mayores, la innovación, el medio ambiente y la confianza en el futuro de los más jóvenes.

Caballero cree que los indecisos le darán «a volta» a las encuestas

El candidato socialista a presidir la Xunta de Galicia buscó un espacio institucional, una plaza cercana al Obradoiro, para iniciar una carrera electoral que está convencido que le llevará hasta el cercano pazo de Raxoi, sede del Gobierno gallego. Para empezar buscó el apoyo del otro inquilino del inmueble, el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo.

Por la mañana, Gonzalo Caballero paseó por la capital gallega con los referentes que le acompañan en los primeros puestos de las listas y valoró el inicio de una campaña en la que hay mucho en juego por el alto nivel de indecisión que reflejan las encuestas publicadas, lo que provocará que las dos semanas que quedan por delante habrá importantes cambios en el reparto de fuerzas, suficientes para darle «a volta» a las previsiones de voto. El líder socialista está convencido de que ese votante oculto o con dudas es el que va a conceder una victoria «progresista» con un Gobierno cuya cabeza visible sería del PSdeG, una reflexión para la que también se apoyó en los últimos sondeos.

En ese punto, Caballero reduce la contienda electoral a dos posibilidades: que siga gobernando Feijoo, aplicando «recortes» con un modelo «conservador e esgotado», o una alternativa liderada por él que va a gestionar la crisis «pensando na cidadanía». La otra opción, sostiene, es entregarle la gestión al PPdeG, al que acusa de recortar derechos y de deteriorar los servicios públicos.

Sobre la situación epidemiológica de Galicia, al hilo de los dos rebrotes en Barbanza y A Mariña, el referente del PSdeG recordó que su partido se mostró en contra de celebrar el proceso electoral en plena desescalada, aunque confió en que funcionen los «mecanismos de seguridad» para que el 12 de julio haya una gran movilización.

Ana Pontón: « Quero ser a presidenta da nova Galicia»

El BNG arrancó la campaña en Compostela con el aval de los que fueron diputados nacionalistas en la pasada legislatura y que repiten como cabezas de lista de la candidatura del 12J: Xosé Luís Rivas (A Coruña), Olalla Rodil (Lugo), Noa Presas (Ourense) y Luís Bará (Pontevedra). Junto con la líder nacionalista, Ana Pontón, se fotografiaron con la Catedral de fondo como imagen simbólica de una campaña en la que la aspirante a la presidencia de la Xunta espera movilizar a la ciudadanía gallega con el objetivo de que Galicia «teña unha muller de presidenta e unha presidencia do BNG». Se trata, tal y como admitó la líder nacionalista, de un objetivo «ambicioso e ilusionante» con el que el BNG pretende «facer historia», porque «quero ser a presidenta da nova Galicia».

Para ello, el BNG recorrerá pueblo por pueblo y llamará a todas las puertas con el fin de «convencer» a los gallegos de la necesidad de dejar atrás la etapa del PP y abrir un nuevo tiempo en Galicia. Lo percibe incluso en las encuestas, porque a su entender, sumados «os votos dos que queren un cambio» a los de los indecisos, se demuestra que «hai campaña» y que el resultado de las autonómicas «non está escrito».

La candidata del BNG rechaza el desembarco de líderes estatales de los demás partidos. Cree que solo se acuerdan de Galicia «cando hai que vir a unha campaña a buscar votos» y que su presencia desvía la atención «cando o importante é falar de Galicia», que tiene que ser la protagonista de la campaña y que necesita un gobierno «coas mans libres» para reclamar y defender lo que le corresponde, «ben ante Madrid, ben ante Bruselas». Cree que el BNG está en disposición de ofrecérselo a los gallegos. Por eso, ante el reto que se le presenta a su candidatura, Ana Pontón admitió: «Estamos ilusionados».

Galicia en Común pide la retirada del cheque a los sanitarios por electoralista

Galicia en Común presentó esta mañana dos recursos ante la junta electoral en los que acusa al PP de vulnerar la ley electoral y de hacer un uso partidista de las instituciones gallegas. «Feijoo emprega as institucións contra os intereses dos galegos e con afán partidista», dijo el candidato de la coalición de izquierdas. En el escrito presentado ante la junta electoral se denuncia el lema utilizado por el PP ´Galicia volve´, que a entender de Gómez-Reino es «un burdo intento de capitalizar» el patrimonio de todos los gallegos con fines partidistas.

Gómez-Reino cree que Núñez Feijoo lleva tres meses utilizando las instituciones gallegas en su beneficio, y en ese contexto enmarca el anuncio del bono de 250 euros a los sanitarios para que lo consuman en la hostelería. Para el diputado de Galicia en Común es un intento de soborno «que os profesionais rexeitaron». Por eso pide ante la junta electoral su retirada.

«O PP e a Xunta xa están condeados», dice Gómez-Reino en referencia a la sentencia del TSXG que ordena a la Xunta a entregar al diputado de Común da Esquerda, Antón Sánchez, toda la documentación que este le requería sobre la fusión de las cajas de ahorro gallegas.

Pancho Casal: « Queremos que se goberne desde o Parlamento »

El candidato a la presidencia de la Xunta por Marea Galeguista, Pancho Casal, apuesta por un futuro gobierno autonómico que ejerza la gestión «desde o Parlamento» y que lo haga «contando con todas e todos os galegos, tamén cos que votan ao Partido Popular». En A Coruña, en la presentación de la candidatura para esa provincia que encabeza Casal, acompañado por la número dos, María Chao, y por quienes los acompañan en la lista, el aspirante a la presidencia de la Xunta ratificó el compromiso con el que decidió concurrir al 12J, y que se basa en «ser decisivos» para conseguir que, por primera vez en la comunidad gallega, se gobierne «sen maiorías absolutas». A su entender, la mejor manera de dar voz a todos los gallegos en el proceso de reconstrucción social y económica del país es gobernar desde el Parlamento, donde «van ser necesarios pactos transversais e consensos moi amplos para todo o que é preciso poñer en marcha a partir de agora, consensos que só serán posibles co PP na oposición».

Marea Galeguista está convencida de que «os grandes cambios só se poden facer con grandes consensos», subrayó Pancho Casal en la jornada de apertura de la campaña electoral para el 12J.