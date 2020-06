Antón Sánchez, tras la sentencia de la fusión de las cajas: «Vai esperar Feijoo a que pasen as eleccións para entregar a documentación?»

ao dereito da cidadanía para coñecer a verdade, tamén os votantes do PP

Vai esperar Feijoo a que pasen as eleccións para entregar a documentación?

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Susana Luaña

Santiago 25/06/2020 11:15 h

Dos días después de hacerse pública la sentencia por la que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia obligaba a la Xunta a entregar a Antón Sánchez la documentación que reclamaba desde el año 2013 sobre la fusión de las cajas de ahorro gallegas, el diputado del grupo Común da Esquerda insta al Ejecutivo gallego a entregar «xa» dicha información; es decir, el informe de la que era Conselleira de Facenda, Marta Currás, en el que proponía la fusión de las cajas, y el acta del Consello de la Xunta en la que se da luz verde a la operación. «Vai Feijoo a esperar a que pasen as eleccións?» se pregunta el demandante.

Aunque la Xunta tiene unas semanas de plazo para recurrir la sentencia, Sánchez cree que, «se non teñen nada que ocultar» deberían entregarla antes de las elecciones del 12J porque «a cidadanía ten dereito a coñecer a verdade, tamén os votantes do PP». El portavoz del grupo Común da Esquerda, que no va en las listas para las autonómicas, calificó la fusión y posterior privatización de las cajas como «un dos apartados máis negros deste país». A su entender, fue «unha estafa» para privatizar «o 40 % dos aforros dos galegos».