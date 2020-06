Creado el comité de expertos que analizará la especialización de los campus gallegos

0

La Voz de Galicia

Redacción / La Voz 22/06/2020 13:20 h

La conselleira de Educación, Carmen Pomar, presidió una videoconferencia en la que se formalizó la creación de un comité científico encargado de evaluar el proceso de acreditación de los campus de especialización de Galicia. Este comité está formado por siete personas de reconocido prestigio y ajenas al sistema universitario gallego (SUG), que se encargarán del análisis y supervisión de las propuestas a las que tienen que someterse las trse universidades gallegas.

Esto, que supone «un procedemento único no conxunto do Estado», en palabras de Carmen Pomar, busca mejorar la dinámica y funcionamiento futuro de los campus de especialización:«Trátase de poñer en valor os campus, dotándoos dunha identidade propia e en estreita relación co potencial económico e as necesidades da súa contorna máis próxima», explicó la conselleira.

El comité científico está formado por:

Clara Eugenia García . Profesora titular de Economía de la Empresa en la Universidad Carlos III de Madrid, es actualmente directora general de Política de I+D+i en el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, y representante permanente de España ante la UE. Fue responsable del programa de los centros de excelencia Severo Ochoa y de las unidades de excelencia María de Maeztu.

José García Montalvo. Es catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra, comisionado para la Estrategia Científica e investigador ICREA. Doctor en Economía por Harvard, también es profesor en la universidad americana, además de consultor de la UE, la OCDE, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.

Francisco Gracia. Catedrático de Biología Celular en la Universidad de Córdoba, Gracia fue secretario general de Universidades en Andalucía.

Victoria Ley Vega de Seoane. Doctora en Bioquímica y Biología Molecular, es responsable de la división de Evaluación, Coordinación y Seguimiento Científico y Técnico de la Agencia Estatal de Investigación (AEI). En el año 2003 se incorporó a la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP), que dirigió entre el 2005 y el 2012. Se encarga de evaluar los aspectos científicos-técnicos de las solicitudes de financiación de actividades de I+D+i.

Juan Ignacio Pérez. Catedrático de Fisiología en la Universidad del País Vasco, fue rector de esa institución entre el 2004 y 2008 y ahora es director de la cátedra de Cultura Científica de esa universidad. También participa en el consejo científico y tecnológico de la Fecyt.?

Enric Banda i Tarradellas. Es el director del área de Ciencia, Investigación y Medio Ambiente de la Fundación La Caixa. Secretario de Estado de Universidades a mediados de los noventa, fue también director general de la Fundació Catalana per a la Recerca (Fundación Catalana para la Investigación).

Salvador Carmona. Profesor de contabilidad y control de gestión es desde el 2011 rector del Instituto Empresa, una de las universidades de negocios más importantes del mundo.

Estos expertos se encargarán de la valoración de las propuestas, que cada universidad puede presentar cuando considere oportuno. Si se acepta, se diseñaría un convenio con una dotación económica en función de las características de cada campus. La especialización de los espacios universitarios se lanzó en Galicia en el 2013 y pretende diferenciar los campus a través de la colaboración estratégica y del aprovechamiento de las potencialidades econonómicas de las zonas cercanas.

Actualmente, hay ocho proyectos en diferentes fases de evolución: Campus Industrial (Ferrol) y Campus Innova e Campus da Sustentabilidade (A Coruña), todos de la UDC; Campus Terra (Lugo) y Campus da Cidadanía (Santiago), de la USC; y los Campus Vigo Tecnolóxico (Vigo), Campus Auga (Ourense) y Campus Crea (Pontevedra), en UVigo.

Galicia cuenta con dos campus de especialización con acreditación estatal: Campus Vida (USC) y Campus Mar (Uvigo)