O BNG presenta o Galtren, a súa proposta para mellorar a mobilidade en Galicia 

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia la voz

redacción 21/06/2020 13:40 h

Foi un acto matutino, un acto baixo unha pequena carpa ubicada na estación de ferrocarril de Santiago, unha das estacións con máis tráfico de pasaxeiros de Galicia. Alí os candidatos do BNG ao Parlamento galego por Lugo e A Coruña, Olalla Rodil, e Xosé Luis Rivas, Mini, respectivamente presentaron un dos eixos do programa de mobilidade da formación nacionalista. Foi a creación dun ente público que dé unha volta ao actual modelo ferroviario, ademáis de promover un sistema de cercanías, O Galtren. O obxectivo, como defendeu Olalla Rodil, é que «o noso país colla o tren e dispoña dun modelo de mobilidade racional, eficiente e sustentable».

Antes diso describiu que o actual modelo «lonxe de mellorar, foi empeorando as liñas, os horarios e, en moitos casos como acontece en Ourense, encareceuse o servizo». E puxo como exemplo o que acontece en Lugo: «toda a provincia continúa sen electrificar. E a cidade de Lugo é a única do país que non conta cunha conexión directa con Santiago». Non é moito mellor o que, como describeu Mini, ocurre en A Coruña, concretamente na liña que une A Coruña e Ferrol ou de cómo as herbas enchen a vía nalgúns tramos da liña que vai de Fene a Ribadeo: «Ir de Ferrol a A Coruña nos leva hora e pico e non hai un horario axeitado para que poidan ir os estudantes ou os traballadores. Iso non se concibe nunha Galicia do século XXI».