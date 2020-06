Feijoo previene al PPdeG contra el exceso de confianza: «Aún no he ganado nada»

0

La Voz de Galicia Domingos Sampedro

21/06/2020 15:44 h

Pablo Casado, el presidente nacional del PP, viajó este domingo durante más de cinco horas en furgoneta hasta Galicia para ejercer como invitado de excepción de los populares en la presentación de las candidaturas con las que Alberto Núñez Feijoo peleará por la reelección como presidente de la Xunta. Fue un acto innovador, marcado por las medidas de distanciamiento social, pero que conectó Santiago de Compostela con otros enclaves salpicados por las cuatros provincias a través de retransmisiones en directo. El jefe del Ejecutivo no obvió las encuestas, como la de Sondaxe, que le otorgan una cuarta mayoría y se lanzó de lleno a combatir el exceso de confianza. Emplazó a los candidatos y cuadros del partido «a patear» nuevamente las aldeas, pueblos y ciudades de Galicia para demostrar «hambre por volver a ganar». «A mi no me pilla ni una sola encuesta que me dé más diputados que nunca», dijo, antes de advertir: «Aún no he ganado nada, no hay ni un voto en urna».

La conselleira Ángeles Vázquez, cabeza lista del PP por A Coruña y conectada al acto desde un tablado instalado en e Parrote coruñés; Elena Candia, que hizo lo mismo desde una área recreativa al borde río Miño, en Lugo; Marisol Díaz Mouteira, número uno por Ourense, que intervino desde el monasterio de Oseira; y Corina Porro, que hizo lo propio desde el pazo de Golpelleira, en Vilagarcía, acompañaron a Feijoo y a Casado en el acto de presentación de las listas, en el líder del PPdeG convirtió en una ocasión para volver a reafirmar su «compromiso público y notorio» con Galicia. Si los gallegos quieren, «estarei á súa disposición os próximos catro anos», proclamó en una intervención en la que alternó el gallego y el castellano, y en la que confesó sentirse «con máis forza, con máis gañas e tamén con máis experiencias que o 1 de marzo do 2009», cuando logró vencer en las urnas al Gobierno bipartito de Touriño.