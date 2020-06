El PPdeG culpa a la oposición de que no se acorte la campaña electoral

0

La Voz de Galicia

santiago / la voz 19/06/2020 05:00 h

El PP gallego activará este domingo su campaña electoral para afrontar las elecciones del 12 de julio, al dar por hecho que las demás fuerzas políticas rechazaron la oferta de Feijoo de reducir la agenda de actos a solo una semana, en vez de los quince días establecidos por ley. «Imos retomar agora a actividade electoral no mesmo punto no que a deixamos no mes de marzo», manifestó ayer el secretario general del PPdeG, Miguel Tellado, que anticipó que el pistoletazo de salida lo darán con un novedoso acto de presentación de las candidaturas desde cinco ciudades distintas, en el que contarán con la presencia de Pablo Casado como invitado.

Tellado explicó que en la campaña de los populares «primará a precaución e a seguridade», así que empleará mucho más que las anteriores el soporte «dixital e audiovisual», pero sin dejar de estar pegados al territorios. En la presentación de las listas del domingo se va a escenificar el nuevo formato, con el presidente de la Xunta y candidato a la reelección, Alberto Núñez Feijoo, y el líder nacional del PP, Pablo Casado, coordinando el acto en red desde Santiago, mientras los miembros de cada candidatura comparecerán de manera virtual desde las capitales de cada provincia.

El número dos del PPdeG puso de relieve que su partido concibe Galicia como «unha cidade única, con 2,7 millóns de habitantes» y el acto electoral del domingo será un reflejo de esta visión. Recordó Tellado que ayer se cumplió exactamente un mes desde la convocatoria de las elecciones para el 12J, un tiempo en el que su formación no celebró ningún tipo de acto electoral, pues su candidato decidió volcarse en la gestión de la pandemia.

En cambio, Miguel Tellado evocó las diversas presentaciones de listas y actos sectoriales organizados por la oposición. «Respectamos a súa estratexia electoral, aínda que non a compartamos», dijo, afeando que rechazara la oferta de reducir la campaña a una semana.