La Voz de Galicia S. L. L.

Redacción / La Voz 19/06/2020 14:02 h

El candidato a la Presidencia de la Xunta por Marea Galeguista, Pancho Casal, aseguró en Vigo que “é esencial que en Galicia non haxa unha maioría absoluta” para que se alcancen “grandes consensos” en el Parlamento, donde están representadas todas las sensibilidades de la ciudadanía. “A nova realidade ten que ser moi diferente da anterior e hai que construíla entre todos os galegos", dijo, y añadió que para eso es imprescindible que no haya una mayoría absoluta que imponga la visión de solo una parte al resto de Galicia. "Temos que participar todos".

Casal ha recordado que durante esta última legislatura dedicó cuatro meses de trabajo para presentar un proyecto al Parlamento sobre la pobreza energética, y que el Partido Popular, con su mayoría absoluta, no sólo impidió que saliese adelante, sino que impidió que se debatiese siquiera en la cámara. “Iso no pode ser”, ha dicho Casal, quien ha subrayado que ese es el destino del 99 % de las propuestas de la oposición. Para que es no se vuelva a repetir es necesario, según Casal, que el PP no obtenga mayoría absoluta, única forma de que la ciudadanía gallega estará representada en las “decisións importantísimas” que se avecinan cuando la crisis económica muestre en octubre su cara más cruda.

En una reunión con la Cooperativa de armadores de pesca de Vigo (ARVI), el candidato de la coalición formada por En Marea, Compromiso por Galicia y el Partido Galeguista abogó por que los fondos europeos que vayan a llegar a Galicia para la reconstrucción del país se destinen a "sectores produtivos sostibles", como la pesca, la agroganadería o las energías renovables. Ante los armadores de Vigo, Pancho Casal denunció que la Xunta haya dejado sin invertir el 48 % de los presupuestos para la pesca del año 2018; fueron 75 millones de euros no ejecutados en un sector que, según Casal, "precisa de modernización, de protocolos de sustentabilidade, de mellorar a vida nos barcos..."

En su encuentro con los armadores de Vigo, el candidato a la Xunta estuvo acompañado de otros miembros de la lista de Marea Galeguista, como Peque González, Andrés Núñez o Orlando Villamayor.