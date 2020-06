Pontón reclama a la Xunta la reapertura de los centros de días con las máximas garantías

0

La Voz de Galicia Domingos Sampedro

18/06/2020 14:50 h

En Galicia hay unos 14.000 usuarios de los centros de día a los que el pasado 13 de marzo, en vísperas de la declaración del estado de alarma, se les cerraron las puertas. Muchos de ellos son mayores con algún tipo de discapacidad o demencia, que ahora son atendidos íntegramente en el ámbito familiar, sin más ayuda que alguna consulta telefónica con la red de cuidadores que tenían. La portavoz nacional del BNG y candidata a la presidencia de la Xunta, Ana Pontón, quiso conocer la situación de estas personas en un encuentro mantenido este jueves con los responsables de la Federación de Alzheimer de Galicia, tras el cual emplazó al Gobierno gallego a reabrir los centros de día con las máximas garantías.

Pontón puso de relieve que muchas de estas personas necesitan atención especializada en los centros de días o, simplemente, sin llevados a dichas instalaciones para darle un respiro a sus familias o para complementar la atención que reciben en casa. No obstante, desde la Xunta «se lles di que van a estar sen poder recibir esa atención ata setembro», señaló la dirigente nacionalista, algo que le parece inaceptable, pues entre los afectados por la cancelación de este servicio hay personas con riesgo de que se deteriore su salud, su capacidad cognitiva, su movilidad o su interrelación social.

«Non se entende que se podan celebrar verbenas, ir á praia, abrir terrazas, pero os centros de días sigan pechados até setembro», denunció Ana Pontón, antes de reclamar la reapertura de estas instalaciones «canto antes e con todas as garantías», e incluso reforzando los cuadros de personal si fuera necesario. «O que non pode facer o candidato do PP», dijo la dirigente nacionalista en alusión a Feijoo, es «deixar de lado a eses miles de persoas e familias», por lo que emplazó al jefe del Ejecutivo a «rectificar».