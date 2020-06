Marea Galeguista propone un gran centro de tecnología eólica marina en Galicia

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia S. L. L.

Redacción / La Voz 18/06/2020 17:58 h

El candidato de Marea Galeguista para las elecciones gallegas, Pancho Casal, acudió a Navantia para estar presente en la firma del proyecto de Saint-Brieuc, que calificó como «un acto de precampaña do Partido Popular de Galicia». Si bien el líder de la coalición entre En Marea, Compromiso por Galicia y el Partido Galeguista subrayó que cualquier inversión que llegase a Galicia sería bienvenida, a su entender, del proyecto eólico en el que participa Navantia-Fene no va a quedar en la comunidad más que un 3 %. Pancho Casal, que es de profesión ingeniero industrial, dijo que lo que Galicia precisaba era un gran centro de tecnología eólica marina a través de un consorcio público-privado «que desenvolvería a tecnoloxía e as capacidades produtivas para fabricar as turbinas, as aspas, os pilares, as subestacións de concentración da produción para o seu traslado a terra en alta tensión e tamén os apoios fixos e flotantes», de tal manera que, en lugar de tener una pequeña participación en los proyectos, «poderíanse abordar os mesmos de maneira integral».