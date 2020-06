Gómez-Reino pone el diálogo social de Yolanda Díaz como ejemplo para la reconstrucción de Galicia

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia S. L. L.

Redacción / La Voz 18/06/2020 17:41 h

El candidato de Galicia en Común-Anova Mareas asegura que, de llegar a la Xunta tras el 12J, trabajará conjuntamente con el empresariado gallego para reactivar la economía del país e impulsar su avance social. A entender de Gómez-Reino, la salida de la crisis no se puede hacer sin contar con las grandes empresas, pero también con los emprendedores, con las cooperativas, con los autónomos y con las pymes.

En una conferencia en el Círculo de Empresarios de Galicia en la que el líder de Galicia en Común estuvo acompañado por el catedrático Santiago Lago, Gómez-Reino puso el trabajo de Yolanda Díaz en favor del diálogo social como ejemplo de que lo que se debe hacer en Galicia para reactivar el país: «Un Goberno que tivo no diálogo social a base do deseño e a execución durante a emerxencia sanitaria de medidas sociais destinadas a protexer non só ás traballadoras, senón tamén á actividade de miles de empresas afectadas pola crise derivada do covid-19», subrayó el diputado gallego en un acto en el que presentó el Plan de recuperación do país elaborado por la formación de izquierdas.