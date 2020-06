Ramón Yzquierdo Perrín: «Será muy difícil precisar con certeza el origen de la Virgen»

0

La Voz de Galicia Montse García

santiago / la voz 17/06/2020 05:00 h

El catedrático de Historia del Arte Ramón Yzquierdo Perrín fue uno de los que participaron en el informe inicial sobre la Virgen sedente de granito de estilo gótico hallada en el río Sar a su paso por Conxo (Santiago) por un pescador y que ahora fue trasladada al Museo das Peregrinacións para su conservación y estudio.

-¿Cuáles son las características más singulares de la talla?

-Es un tipo de Virgen que está perfectamente estudiado y catalogado dentro de la categoría de las iconografías marianas góticas. Es una Virgen de la Leche, es decir, que le ofrece el pecho al Niño para que mame. En segundo lugar, por su posición, está sentada en un pequeño trono con el Niño en el regazo. Seguramente este Niño estaría vuelto hacia el pecho de la madre porque, cuando esa imagen pierde su categoría de imagen de culto, tanto la figura del niño como el rostro de la madre fueron mutilados. Son los únicos destrozos que, en principio, se aprecian en la figura, porque por lo demás está entera y aparentemente bien conservada. Digo aparentemente porque lo que sí tenía encima era una enorme cantidad de verdín. Ahora que la han rescatado, será posible hacer un estudio más pormenorizado, se podrán afinar más las características de la imagen y nos puede llevar a precisar el momento en el que la labraron por los pliegues de sus ropas.

-¿Tiene especial valor la pieza?

-Evidentemente. No todos los días se encuentra una Virgen del siglo XIV, y que aparezca tirada en un río, menos, por mucho que esté desacralizada, como está esta pieza. Es una obra importante, es gótica, del mundo medieval, por lo que es singular. También es una Virgen singular en el sentido de que no está pensada para estar sobre un altar o una peana, sino para estar colgada, porque en la parte inferior tiene labrada una flor. Es una Virgen interesante y es un hallazgo significativo en el que todo el mundo ha obrado conforme a la ley.

-¿Sería posible determinar la procedencia? En Conxo aluden a la Virxe da Cuncha que había allí en la Fonte da Virxe: ¿hay posibilidades de que sea esa?

-Como posible, es; las posibilidades son muy amplias, pero otra cosa es la certeza. En un hallazgo de este tipo es muy difícil precisar con certeza el origen. Los de Conxo tienen, en principio, a su favor el hecho de que la pieza haya aparecido en esa zona; que sea o no sea de la fuente, eso seguramente, al cien por cien de certeza, no se va a saber nunca, porque la Virgen no parece que tenga ningún tipo de inscripción que pueda localizarla, y encontrar documentación es muy complicado y, aunque se encuentre, no nos va a decir exactamente cómo es esa Virgen. Por lo tanto, nos vamos a mover siempre sobre un terreno de hipótesis. Cuando uno se deshacía de una imagen que, por diferentes razones dejaba de tener ese valor religioso, lo normal era deshacerse de ella, bien en la propia iglesia o en sus inmediaciones: no se iba cargado con ella 40 kilómetros. Enterrarlas era lo más normal. Tirarlas a un río es excepcional. Decir posibles procedencias es aventurar. Que sea una Virgen que proceda del monasterio que hubo en Conxo, bien de la iglesia, bien de la fuente, cae dentro de lo posible.

Las primeras tareas sobre la escultura son de conservación, debido a la humedad

Los técnicos ya trabajan en el Museo das Peregrinacións de Santiago sobre la Virgen sedente con ángeles de estilo gótico encontrada por el pescador estradense Fernando Brey Quintela en el río Sar a su paso por Conxo (Santiago) después de su traslado a sus dependencias este lunes tras comunicar el colectivo Apatrigal el hallazgo a la Xunta.

Según explican desde la Consellería de Cultura, inicialmente los especialistas procederán a realizar un tratamiento de conservación preventiva de la escultura, cuyo peso estimado inicialmente es de 150 kilos. Esta fase cobra mayor importancia porque la talla de granito se encontró en el río «e os niveis de humidade nela son moi elevados». Una vez acometida esta actuación, pasará a manos de restauradores, que procederán a acondicionar y tratar la pieza. A ello se le unirá un proceso de documentación e investigación «para tirar toda a información posible deste excepcional achado, que ten aos especialistas en patrimonio medieval intrigados». Una vez garantizadas todas las medidas de conservación y cerrado el ciclo de intervención integral, la escultura de la Virgen será expuesta al público en el Museo das Peregrinacións.