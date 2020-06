Galicia perdió 12.000 funcionarios en una década, la mitad en los concellos

El Gobierno gallego va a generalizar la organización previa de visitas presenciales en sus sedes ante el óptimo funcionamiento durante las semanas de desescalada

La cita previa para acudir a resolver trámites a los edificios oficiales de la Xunta repartidos por toda Galicia se va a convertir en una de las herencias que deje la pandemia del coronavirus. Como tantas otras medidas de comportamiento y protección, la organización de las visitas presenciales fue una herramienta preventiva esencial durante las peores semanas del confinamiento y también en la desescalada, pero se ha revelado como una fórmula muy eficaz tanto para los empleados públicos como para los administrados.

¿Significa que ya no se atenderá nunca más al que aparezca por la puerta? No, también se podrá aparecer a la vieja usanza, pero será, más o menos, como probar suerte en el médico o en la peluquería. Alguna vez puedes arreglar, pero lo más normal al improvisar una visita es que se produzcan esperas excesivas o que no se consiga el objetivo deseado. «Se tes un asunto concreto que tratar nun departamento e pides cita vas atoparte cun empregado público que xa está preparado, que coñece de antemán o que se vai tratar e que, se pode, vai ter a documentación a man antes de comezar. É tempo que aforramos todos», confirma José María Barreiro, director xeral de Función Pública, que está convencido de que la crisis les ha obligado a trabajar de una forma «que debe potenciarse».

