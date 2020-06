Marea Galeguista pide a Feijoo que dote de medios a los concellos para luchar contra la pandemia

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Susana Luaña

Santiago / La Voz 16/06/2020 17:24 h

El candidato de Marea Galeguista acusa a Feijoo de obligar a los concellos a mantener una serie de medidas que garanticen la seguridad sanitaria de sus vecinos sin dotarlos de medios para poder hacerlo. «Chegou a nova normalidade e Feijoo está contento, pero os concellos, non», dijo Pancho Casal en relación a la apertura de los espacios deportivos municipales y de los parques infantiles sin que se hayan transferido los medios materiales y económicos que les permita mantener esos espacios en óptimas condiciones, libres de coronavirus. «Iso ten que facelo alguén e os concellos non teñen persoal», recalcó el líder de Marea Galeguista. «Feijoo recibiu do Estado unha partida millonaria pero non a transferiu aos concellos», subrayó, haciéndose eco así de las quejas de los alcaldes que dicen que no tienen personal para la limpieza y desinfección de los espacios públicos que ahora se reabren.

Pancho Casal, que junto con María Chao y Orlando Villamayor, números dos y tres, respectivamente, por la provincia de A Coruña, compareció de forma presencial tras una precampaña marcada por las ruedas de prensa telemáticas, abogó, en su apuesta por el rural, por un servicio de guardias forestales que se mantenga activo todo el año, y no solo para la prevención de incendios, sino como «antena» que recoja las necesidades de un rural marcado por la despoblación y el aislamiento. Lo dijo tras reunirse con la Asociación de Traballadores de Incendios Forestais de Galicia (Atrifoga). «Esta xente, que só está contratada seis meses ao ano, poderían exercer outras labores de desenvolvemento rural durante o resto do ano», subrayó. Pero para eso, añadió, «é preciso que se lles dea formación, que levan tres anos sen recibir, así como outro tipo de atribucións que xustificarían ese investimento e daría a posibilidade de desenvolver moitísimas máis actividades coa xente que os coñece de preto».