Caballero invoca el espíritu de las municipales como la antesala del cambio político en la Xunta

Santiago / La Voz 16/06/2020 05:00 h

Este lunes se cumplió un año de la constitución de las corporaciones locales que tiñeron de rojo buena parte del mapa municipal de Galicia. El PSdeG no solo obtenía el mando en cinco de las siete ciudades gallegas y tres de las cuatro diputaciones provinciales, sino que ampliaba su mancha de aceite a 111 concellos, logrando que el 55 % de los ciudadanos estén gobernados por un alcalde socialista. El aspirante socialista a la presidencia de la Xunta, Gonzalo Caballero, no pasó por alto la efeméride y, en sendas visitas a Ames y Muxía, invocó el espíritu de las municipales del 2019 como la «antesala do cambio político» al frente de la Xunta.

El secretario general del PSdeG mantuvo un encuentro ante los medios con José Miñones, alcalde de Ames, en el que puso en valor la gestión de los más de cien alcaldes y más de mil concejales socialistas. «Son a mellor proba de que sabemos gobernar», reivindicó el candidato socialista, que dijo que su partido representa «o cambio con garantías», el único que hace posible el impulso de una agenda progresista que apueste por el fortalecimiento de los servicios públicos y, a la vez, por la reactivación económica y social de la comunidad tras la pandemia del coronavirus.

Al impulso logrado en las elecciones municipales del 2019 aludió Gonzalo Caballero como la primera fase del cambio. Ahora toca protagonizar la segunda, dijo, la de las autonómicas del 12 de julio. «É o segundo reto», subrayó, que tiene el propósito de «darlle a Galicia o mesmo progreso que está na maioría dos concellos, onde os socialistas somos referencia de progreso», remarcó.

Agenda local

Caballero continúa este martes con su agenda de contactos en el ámbito local, con entrevistas con la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y con el presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé. El poder local del PSdeG, junto al del Gobierno central, es el espejo en el que se quiere ver reflejado Gonzalo Caballero. «Son a mellor garantía fronte aos desastres de Feijoo», dijo el líder socialista.

Caballero también hizo ayer un alto en su agenda de campaña para participar de forma telemática en la reunión del consejo político federal del PSOE, presidido por el extremeño Fernández Vara, y que contó con la participación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.